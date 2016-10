Karlsbad, Kalifornien und Köln, Deutschland -

Wie können wir im Verlauf des menschlichen Lebenszyklus gesund bleiben? Welche Rolle werden neue Zell- und Gentherapien bei der Erreichung dieses Ziels spielen? Wann und zu welchem Preis werden die neuen Behandlung erhältlich sein? Über diese und viele andere für die Branche relevante Fragen werden wir ab dem 7. November auf der BIO-Europe® 2016 (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source =partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-release_linkto-BEUwe b&utm_campaign=BEU16), einer partnerschaftlichen, globalen Life-Science-Veranstaltung, sprechen. Die Konferenz wird erneut führende Life-Science-Unternehmen zusammenbringen, um sich austauschen und Partnerschaften für die globale Entwicklung von Arzneimitteln schmieden zu können. Hochrangige Führungskräfte aus der Pharma-, Biotech nologie- und Investmentbranche sowie Patientengruppen haben ihre Teilnahme bereits bestätigt und werden für die Branche relevante Programme (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/agenda/2 ?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-release_l inkto-BEUprg&utm_campaign=BEU16) und Diskussionen leiten.

Redner

- Kim Andersen - Senior VP und Forschungsleiterin, H. Lundbeck A/S - Julia Berretta - VP, Geschäftsentwicklung, Cellectis - Kate Bingham - Leitende Partnerin und Leiterin des EU-Deal-Teams, SV Life Sciences Advisers - Paul Biondi - Senior VP, Leiter der Geschäftsentwicklung, BMS - Sylvie Bove - CEO, EIT Health - Jeanette Evans - Geschäftsführerin, Geschäftsentwicklung und Lizenzierung, MSD - Jonathan Garen - Chief Business Officer, UniQure - Debra Miller - Präsident und CEO, CureDuchenne/CureDuchenne Ventures - Jörg Möller - VP, Leiter der globalen Geschäftsentwicklung, Bayer - Nerida Scott - Leitender Direktor, Transaktionen, Johnson & Johnson Innovation - Rehan Verjee - Marketing- und Strategieleiter, Merck KGaA - Juergen Windeler - Direktor, Institute for Quality and Efficiency in Health Care, IQWiG

Themen

- Innovationen - Wert und Preisfindung - Ihr Mikrobiom und die lebenslange Gesundheit - Navigation im Umfeld nach Vertragsabschluss - Eine Autobahn für die Entwicklung seltener Arzneimittel - Immuntherapien: Partnerschaftsmodelle für die Entwicklung von Heilmitteln

Programm-Highlights

Programmzyklus: Der menschliche Lebenszyklus

Der diesjährige Programmzyklus beginnt mit einer interessanten Diskussion über die Auswirkungen unserer individuellen Mikrobiome auf die lebenslange Gesundheit und beleuchtet danach die in jeder Lebenszyklusphase am häufigsten auftretenden Krankheiten sowie die biotechnischen Durchbrüche bei deren Behandlung. Von Faktoren, die die Entwicklung des Immunsystems von Säuglingen beeinflussen, bis hin zu Erkrankungen in Verbindung mit dem Lebensstil, die im mittleren Alter entstehen, von Allergien und Impfungen im Kindesalter bis hin zu neurologischen Erkrankungen in Verbindung mit der immer längeren Lebensspanne: Bei diesem Programmzyklus wird es um Behandlungen, Technologien und Systeme gehen, die von Gesundheitssystemen entwickelt und implementiert wurden, um die Komplexität des menschlichen Gesundheitszyklus zu handhaben.

Partnerschaften für Zell- und Gentherapien

Zell- und Gentherapien ziehen auch weiterhin das Interessen aller Akteure des Gesundheitswesens von Investoren über Biotechnologie- und Pharmaunternehmen bis hin zu Patientengruppen auf sich. Im Programmzyklus für Zell- und Gentherapie werden wir auf der BIO-Europe Bereiche näher beleuchten, in denen Innovation die Triebkraft für Änderung und Entwicklung ist. Der Programmzyklus beginnt mit einer Diskussionsrunde über Krebstherapien, gefolgt von einem zweiten tiefgreifenden Einblick in Immuntherapien. Anschließend werden die Möglichkeiten für diesen Sektor im Zusammenhang mit den neuen Bestrebungen um Patientenrückmeldung betrachtet, bevor im Detail über die einzigartigen Herausforderungen beim Vertrieb von Produkten für die Zell- und Gentherapie diskutiert wird.

Die Registrierung sowie Veranstaltungsinformationen stehen online (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/registration-information?utm _source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-release_linkt o-BEUreg&utm_campaign=BEU16) zur Verfügung.

Schauen Sie sich die Videos von vorherigen Veranstaltungen, Interviews mit Führungskräften und Vordenkern aus der Life-Science-Branche und erstklassigen Content aus dem Bereich Biopharmaindustrie auf EBD Groups Insight an.

Zusätzliche Links und Informationen:

Folgen Sie BIO-Europe auf Twitter: @EBDGroup (https://twitter.com /ebdgroup?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press- release_linkto-ebdtwitter&utm_campaign=BEU16) (Hashtag: #BioEurope).

Informationen zur EBD Group

EBD Group ist die führende Firma für Unternehmenskooperation in der globalen Life-Science-Branche. Seit 1993 nutzen Unternehmen der Biotechnologie- und Pharmabranche sowie Hersteller medizinischer Geräte die Konferenzen, Technologien und Dienstleistungen der EBD Group, um geschäftliche Potenziale zu identifizieren und strategische Partnerschaften aufzubauen, die für ihren Erfolg entscheidend sind.

Unter anderem veranstaltet EBD Group mit Unterstützung von namhaften Unternehmen und internationalen Handelsverbänden die folgenden Konferenzen:

- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=pa rtner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-release_linkto-boiler -beu&utm_campaign=BEU16) und BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.k nect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm _term=BEU16_2nd_press-release_linkto-boiler-bes&utm_campaign=BEU16) , die größten Kooperationskonferenzen der Life-Science-Branche in Europa, gefördert von der Biotechnology Industry Organization (BIO) - BioPharm America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-americ a/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-relea se_linkto-boiler-bpa&utm_campaign=BEU16), die am schnellsten wachsende Kooperationsveranstaltung in Nordamerika - Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-relea se_linkto-boiler-bts&utm_campaign=BEU16), ein einmaliges Forum in San Francisco für Präsentationen vor Investoren und Führungskräften für Geschäftsentwicklung, in Zusammenarbeit mit Demy-Colton Life Science Advisors - BioEquity Europe (http://www.biocentury.com/bcapp2/BioCenturyCommon /BCConferences.aspx?ss=1), die Investorenkonferenz, organisiert in Zusammenarbeit mit BioCentury Publications und - ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio- partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_pr ess-release_linkto-boiler-cbpf&utm_campaign=BEU16), die erste Spezialkonferenz für Kooperation im Bereich Biotech/Pharma in China, in Zusammenarbeit mit ChinaBio® Group - Biolatam® (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=partn er&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-release_linkto-boiler-cb lt&utm_campaign=BEU16), ermöglicht Kooperation unter Life-Science-Führungskräften in Lateinamerikas dynamischen Life-Science-Zentren - Cell & Gene Exchange (https://ebdgroup.knect365.com/cellgene-exchan ge/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-rele ase_linkto-boiler-cagx&utm_campaign=BEU16), ein Partner-Forum mit Schwerpunkt auf der Patientengemeinschaft in den Sektoren Zell- und Gentherapie, in Zusammenarbeit mit Alliance for Regenerative Medicine (ARM).

EBD Groups ausgeklügelter webbasierter Kooperations-Service, partneringONE® (http://www.partneringone.com/?utm_source=partner&utm_ medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-release_linkto-boiler-pONE&utm_ca mpaign=BEU16), wird als treibende Kraft bei vielen Veranstaltungen von Dritten für Kooperationen weltweit genutzt und partnering360® (ht tp://www.partnering360.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_ter m=BEU16_2nd_press-release_linkto-boiler-p360&utm_campaign=BEU16) ist die offene Online-Community von Entscheidungsträgern der Life-Science-Branche, die dort das ganze Jahr hindurch ihre Partnerschaften stärken können.

Verpassen Sie nicht die Einblicke (http://insight.ebdgroup.com/h/? utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BEU16_2nd_press-release_li nkto-boiler-insight&utm_campaign=BEU16) von EBD Group mit zeitnahen Nachrichten mit Einfluss auf die Geschäftsstrategien der Life-Science-Branche.

EBD Group ist ein Unternehmen der Informa. Informa ist der weltweit größte börsennotierte Organisator von Messen, Konferenzen und Bildungsveranstaltungen.

EBD Group verfügt über Büros in den USA und in Europa.

Nähere Information erhalten Sie auf http://www.ebdgroup.com.

