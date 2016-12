"Kanzleramtschef Peter Altmaier hält das Bündnis mit den USA trotz des Wahlsiegs von Donald Trump weiterhin für einen ..."

Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" erklärte der CDU-Politiker, die Nato mit aller Kraft am Leben halten zu wollen. "Die Nato ist das wichtigste sichtbare Element der transatlantischen Partnerschaft. Sie bindet die USA an Europa. Deshalb haben wir als Europäer ein Interesse daran, die Nato mit Leben zu erfüllen."

Allerdings müsse Europa im allgemeinen, Deutschland im besonderen seine Kampfkraft erhöhen. Trotz einiger irritierender Nachrichten des Wahlkämpfers Trumps ist sich Altmaier sicher, dass "Amerika uns nicht den Rücken zukehren wird, auch aus eigenem sicherheitspolitischem Interesse". Unter Trump als US-Präsident werde es mehr politische Kontinuität geben, als heute angenommen werde. Eine Diskussion über die Frage, ob Europa nuklear aufrüsten müsse, wenn sich die Vereinigten Staaten zurückzögen, lehnt Altmaier ab. "Die nukleare Kapazität Amerikas in Europa ist kein gnadenhalber gewährter Schutz der europäischen Länder, sondern auch wichtige strategische Abwehr von potenzieller nuklearer Bedrohung des amerikanischen Territoriums." Außerdem verfügten zwei Mitgliedsländer der EU über Atomwaffen. "Zusammen mit dem nuklearen Schutzschirm der Amerikaner in der Nato reicht das." Es gäbe verteidigungspolitische Prioritäten, die wichtiger seien.

