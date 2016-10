"JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik liefert erstmals bis zu 600 komplette Anlagen für die geplante Kontrolle der ..."

Jenoptik sei somit neuer Systemlieferant. Der Vertrag mit dem deutschen Mautbetreiber beinhalte die Entwicklung und Lieferung der Mautkontrollanlagen. Das neue System koppele moderne Sensorik fĂŒr die Abstandsmessung mit Stereobildverarbeitung und Seitenkamera zur Erfassung und Klassifizierung der Lastwagen. Möglich werde dies ĂŒber die digitale Kombination verschiedener Sensortechnologien.

Toll Collect wurde vom Bund mit der technischen Vorbereitung des Mautsystems fĂŒr die Erhebung und Kontrolle der GebĂŒhr beauftragt. Die hoheitlichen Aufgaben bei der Überwachung der Mautpflicht nimmt das Bundesamt fĂŒr GĂŒterverkehr (BAG) als Vertreter des Bundes wahr.





























dpa.de berichtet dazu: MÜNCHEN - Die Mehrzahl der Verbraucher in Deutschland will sich einer Studie zufolge das Denken von elektronischen Helfern kĂŒnftig nicht abnehmen lassen . KĂŒnstliche Intelligenz: Verbraucher wollen die Oberhand behalten. Zwar fanden 63 Prozent der Befragten kĂŒnstliche Intelligenz in elektronischen GerĂ€ten der Zukunft interessant. 84 Prozent halten es aber fĂŒr wichtig, dass intelligente Haushaltsroboter, smarte Autos oder Medizin-Elektronik den Menschen nur assistieren - und dabei in Grenzen bleiben. Das ergibt sich aus dem Trend-Index zur Messe electronica (8. bis 11. November), der am Dienstag in MĂŒnchen vorgestellt wurde. DafĂŒr wurden 7000 Verbraucher in sieben LĂ€ndern online befragt, darunter 1000 Menschen in Deutschland. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wallstreet-online.de: Was waren das einst fĂŒr Zeiten Das Investmentbanking in seiner AusprĂ€gung der 90iger- und der Nuller-Jahre stand erst noch bevor . Die Deutsche Bank und die RĂŒckkehr der Deutschland AG. Die Rede war von der Bankenmacht. Ja. Wirklich! Bankenmacht. Kann

man sich heute gar nicht mehr vorstellen, zumindest in Deutschland nicht. Die deutschen Banken hielten mitunter gewaltige Beteiligungsportfolios. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: PARIS - Frankreichs Premier minister Manuel Valls hat Deutschland aufgefordert, seinen finanziellen Spielraum stĂ€rker zur Ankurbelung der Wirtschaft zu nutzen . Pariser Premier Valls fordert von Berlin 'echte Wachstumspolitik'. "Ich denke, dass wir eine echte Wachstumspolitik fĂŒhren mĂŒssen, () die sich nicht nur auf die Herausforderungen der WettbewerbsfĂ€higkeit beschrĂ€nkt", sagte Valls am Freitag bei einer Konferenz in Paris. "Ich weiß, dass das eine schwere Meinungsverschiedenheit mit unserem großen deutschen Partner ist, das nehme ich auf mich." weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: WASHINGTON - IWF-Chefin Christine Lagarde hat Deutschland zu mehr Investitionen fĂŒr zusĂ€tzliches Wirtschaftswachstum aufgefordert . IWF-Chefin Lagarde fordert von Deutschland mehr Investitionen. LĂ€nder wie Deutschland, Kanada und SĂŒdkorea hĂ€tten Spielraum und sollten diesen nutzen, um Konjunktur und ProduktivitĂ€t anzukurbeln und so die globale Wirtschaft zu stĂŒtzen, sagte Lagarde am Donnerstag in Washington vor Beginn der Jahrestagung des Internationalen WĂ€hrungsfonds (IWF). weiterlesen ...

Dazu nw-news.de weiter: Denken nicht abnehmen lassen: KĂŒnstliche Intelligenz: Verbraucher bleiben vorsichtig weiterlesen ...

chip.de schreibt: Coole neue Jobs: Microsoft, Amazon und Co. suchen VerstÀrkung weiterlesen ...

Dazu berichtet wiwo.de: Deutsche Bank: Deutschland AG reloaded weiterlesen ...

Dazu bsi-fuer-buerger.de weiter: Deutsche Bank mit möglicher RĂŒckkehr der Deutschland AG – Spekulanten fahren LeeverkĂ€ufe zurĂŒck weiterlesen ...

Dazu meldet wzonline.de: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...

t-online.de berichtet dazu: Deutsche Industrie hebt Wachstumsprognose weiterlesen ...