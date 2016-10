Jeder weiß: Wer gut schläft, lebt gesünder und länger Doch guter Schlaf ist eine Wissenschaft für sich - und eine ganz persönliche Angelegenheit

Wien/Leonding (pts038/13.10.2016/13:00) - Jeder wei√ü: Wer gut schl√§ft, lebt ges√ľnder und l√§nger. Doch guter Schlaf ist eine Wissenschaft f√ľr sich - und eine ganz pers√∂nliche Angelegenheit. Wie man sich bettet, kann schnell zur Glaubensfrage werden. Dass wir aufgrund der sich √ľber die Jahre eklatant verbesserten Gegebenheiten heute aber besser schlafen, als fr√ľher, ist nicht zwangsl√§ufig gew√§hrleistet. Deadlines im Job und ein turbulentes Privatleben bereiten uns schlaflose N√§chte. Obendrein haben wir uns Rituale angeeignet, die ganz und gar nicht f√∂rderlich sind, um Schlaf zu finden.

Allem voran exzessive abendliche Tablet- und Handy-User haben schlechte Chancen auf schnelles Abschalten. Das blaue Licht des unentbehrlichen Begleiters hemmt wissenschaftlich erwiesen die Melatonin-Produktion, die die innere Uhr steuert und uns m√ľde macht. Variablen denen zugrunde liegt, dass ein sattes F√ľnftel der √Ėsterreichischen Bev√∂lkerung an Schlafst√∂rungen leidet. Das waren die schlechten Nachrichten. Die guten: Die BETTEN REITER-Schlafexperten wissen um die Dos und Don'ts im Schlafzimmer Bescheid.

"Eine ganz neue Bedeutung bekommt das eigene Bett, wenn man sich ins Ged√§chtnis ruft, dass man knapp ein Drittel seines Lebens darin verbringt. Und wie man sich bettet, so liegt man. Ob wir morgens topfit aus den Federn springen oder gar mit dem falschen Fu√ü aufstehen, ist nicht nur reine Gl√ľckssache, sondern von Faktoren abh√§ngig, auf die wir selbst Einfluss haben", so BETTEN REITER-Gesch√§ftsf√ľhrer DI Peter Hildebrand.

Do it yourself

Obgleich sich einst Liselotte von der Pfalz inmitten einer Heerschar von Hunden bettete, oder Alexander der Gro√üe vom Fl√∂tenspiel h√ľbscher M√§dchen in den Schlaf wiegen lie√ü, greifen wir heute zwar auf weniger exotische, aber nicht weniger wirkungsvolle Tricks zur√ľck, die das Schlafzimmer zum Erholungs-Refugium avancieren lassen. Die Wahl der richtigen Matratze, ad√§quaten Kopfpolsterform und einer Bettdecke, die auf die eigenen Bed√ľrfnisse und die Temperaturen abgestimmt ist, machen den Unterschied.

Eine allgemeine Formel f√ľr guten Schlaf gibt es allerdings nicht. Denn so divergent wie die pers√∂nlichen Schlafgewohnheiten, so divergent h√§lt es sich auch mit den Bed√ľrfnissen, auf die bei einer neuen Anschaffung f√ľrs Schlafzimmer stets eingegangen werden sollte. Was auch immer der neue Morgen bringt, Verspannungen und Schmerzen kickt man mit den Tipps der BETTEN REITER-Schlafexperten ein f√ľr alle Male von der Bettkante.

Die Schlaftypen und ihre Matratzen-Präferenz

In Zusammenarbeit mit dem Institut Proschlaf des √Ąrztezentrums SM Salzburg bietet BETTEN REITER einen besonderen Service: Am Liege-Orthonometer wird das f√ľr den eigenen K√∂rperbau orthop√§disch empfohlene St√ľtzprofil der Matratze ermittelt. Aus den gewonnenen Daten wird, unter Anwendung einer eigens entwickelten Technologie, eine Orthonic-Matratze ma√ügeschneidert bzw. ermittelt, welche Serien-Matratze f√ľr einen gesunden und wirbels√§ulenentlastenden Schlaf am besten geeignet ist. Von oben weich gebettet und von unten gut gest√ľtzt: Der Lattenrost spielt f√ľr die Schlaf-Qualit√§t eine ebenso gro√üe Rolle und sollte auf die Matratze abgestimmt sein.

Seitensprung: Knapp 60 Prozent aller Menschen präferieren es, auf der Seite zu schlafen. Dabei sollte besonders auf die Entlastung der Halswirbelsäule geachtet werden. Ziel ist eine in der Liegeposition gerade verlaufende Wirbelsäule. Das Zusammenspiel einer Matratze mit variablem Härtegrad und ein Lattenrost mit Schulterabsenkung gewährleistet dieses am besten.

R√ľckendeckung: Nur 18 Prozent aller Menschen geben an, vorwiegend auf dem R√ľcken zu n√§chtigen, dabei ist diese Schlafposition aus gesundheitlicher und kosmetischer Perspektive die g√ľnstigste, da sie Wirbels√§ule und Gesichtshaut schont. Eine Matratze mit variablem H√§rtegrad und punktelastischer Oberfl√§che ist auch hier das Mittel der Wahl.

Bauchgef√ľhl: Besonders un√ľblich und gleicherma√üen unvorteilhaft f√ľr Gelenke und Muskeln ist die Bauchlage. Wer gerne auf dem Bauch schl√§ft, w√§hlt daher eine feste Matratze.

Der Kopfpolster und seine inneren Werte

In Sachen gesundheitlicher Relevanz kann es der Kopfpolster locker mit der Matratze aufnehmen. Denn ebenso wie sie soll auch der Kopfpolster die nat√ľrliche S-Form der Wirbels√§ule unterst√ľtzen und an die eigene Schlafposition angepasst sein. So ist es bei Seitenschl√§fern besonders wichtig, dass das Schulter-Hals-Dreieck vom Kissen ausgef√ľllt und der Kopf dadurch hochgehalten wird: In der Seitenlage soll die Halswirbels√§ule bis zur unteren Wirbels√§ule geradlinig verlaufen. Wer vorwiegend auf dem R√ľcken schl√§ft, w√§hlt ein Kissen, das die Nackenh√∂hle ausf√ľllt. Vorgeformte Kissen eigenen sich hierzu besonders. Bauchschl√§fer greifen zu einem Kissen, das besonders weich und flach ist, damit die Wirbels√§ule w√§hrend des Schlafens nicht zu stark gekr√ľmmt wird.

Das Anpassungsf√§hige: Viskoseschaum ist ein temperaturempfindliches Material mit offenen Zellen, das individuell auf K√∂rperw√§rme und -druck reagiert und sich sehr genau an K√∂rperformen anpasst. Geduld ist gefragt: Das Material ben√∂tigt einige Zeit, bis sich die Verformungen zur√ľckbilden, wenn die Druckentlastung aufgehoben wird.

Das Strapazierf√§hige: Im Gegensatz zu anderen Materialen, hat Latex zwei besondere Vorteile: Es ist nat√ľrlich und eignet sich besonders gut f√ľr Empfindliche und Hausstauballergiker.

Das Nat√ľrliche: Als Kontrapunkt zum Synthetik-Kissen wartet BETTEN REITER mit Naturmaterialien gef√ľllten Kissen auf. Federn oder Daunen sind anschmiegsam - aber nicht unbedingt geeignet f√ľr Personen, die nachts h√§ufig schwitzen. Kissen mit Schurwollflocken zeichnen sich durch ihre Festigkeit aus. K√∂rnderln gelten als ideale Partner f√ľr R√ľckenschl√§fer. Besonders Zirbenkissen bescheren eine bemerkenswert verbesserte und beschleunigte Erholungsqualit√§t, die sich in Form einer erniedrigten Herzrate in k√∂rperlich und mental belastenden Situationen zu erkennen gibt.

Safe is Safe: Wer auf Nummer Sicher gehen m√∂chte, entscheidet sich f√ľr ein Nackenkissen. Dieses eignet sich - im Gegensatz zu normalen Kissen - f√ľr jede Schlafposition. Die Halswirbels√§ule wird bei allen Schlaftypen nachts gest√ľtzt.

Kopfsache: Selbstredend hat der Kopfpolster wie jeder andere Gebrauchsgegenstand nach einiger Zeit ausgedient und sollte ersetzt werden. Um die St√ľtzkraft des Kopfpolsters zu eruieren, eignet sich der Kopfpolstertest. Dabei wird das Kissen aufrecht auf den ausgestreckten Arm gelegt. Klappen die Ecken nach unten zusammen, ist es Zeit f√ľr den Kauf eines neuen Polsters.

Schlafkomfort Four Seasons: So, wie wir auch unsere Garderobe saisonal den Gegebenheiten anpassen, so sollten wir je nach Jahreszeit auch auf eine andere Bettdecke setzen. Denn die Wahl der richtigen Bettdecke ist eine Frage des Temperaturempfindens. Eine W√§rmepunkte-Skala von 1 bis 5 gibt Aufschluss dar√ľber, ob eine Bettdecke f√ľr Sommer, Winter oder √úbergangszeit geeignet ist. Entscheidend daf√ľr ist aber weniger das Gewicht der Decke, sondern vielmehr der F√ľllgrad: 1 steht f√ľr leichte und 5 f√ľr sehr kuschelige Alltagsbegleiter.

Die Bettwäsche auf den zweiten Blick

Auch bei der Wahl der richtigen Bettw√§sche sollte nicht nur auf die verwendeten Materialien, sondern auch auf die unterschiedlichen Qualit√§ten der Stoffe geachtet werden. Aus Baumwollfasern entstehen beispielsweise Stoffe in Biber-, Jersey- oder Renforc√©-Qualit√§t, die allesamt ganz unterschiedliche Eigenschaften besitzen - und dementsprechend f√ľr unterschiedliche Gegebenheiten geeignet sind.

Seersucker - die Wellige: Durch den besonderen Waschvorgang des Stoffes nach dem Weben entsteht eine Kreppoptik. Dieser Stoff besticht durch seine Langlebigkeit und eine perfekte Luftzirkulation, weshalb Seersucker zu den Sommerbettwäschen zählt.

Renforc√© - die Robuste: Das aus Baumwolle gewonnene Gewebe ist temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend und daher gut f√ľr warme Jahreszeiten gedacht.

Microfaser - das Allround-Talent: Microfaser-Bettw√§sche trocknet extrem schnell und spendet im Sommer wohltuende K√ľhle. Dagegen spendet die angeraute Flanell-Variante in den Wintermonaten W√§rme.

Leinen - die Saugf√§hige: Dieses Gewebe wird aus der Flachspflanze gewonnen und steht f√ľr Langlebigkeit, ist √∂kologisch wertvoll und saugf√§hig. Aufgrund der hohen Feuchtigkeitsaufnahme ist Leinen besonders g√ľnstig f√ľr schw√ľle Sommern√§chte.

Jersey - die Dehnbare : Die weiche und elastische Bettwäsche kann als Ganzjahreswäsche genutzt werden. Durch die Saugfähigkeit wird der Stoff besonders sommertauglich, als Winterbettwäsche wird hier ein Interlock-Jersey verwendet, das dicker ist und somit mehr Wärme spendet.

Frottee - die W√§rmende: Das Textilgewebe setzt sich aus einem Mix aus Baumwolle und Polyester zusammen. Diese Stoffe werden zu einem Schlingenflor verarbeitet, welches f√ľr ein gr√∂√üeres Stoffvolumen sorgt und so viel Fl√ľssigkeit aufnehmen kann. Frottee-Bettw√§sche wird jedoch als Ganzjahresbettw√§sche angeboten.

Schadstofffreie Erholung

Bis wir irgendwann gesammelt in ein Shuttle steigen und auf einem fernen, der Erde-gleichen Planeten einen Neustart hinlegen k√∂nnen, dauert es wohl noch eine Weile. H√∂chste Zeit, umzudenken. Denn das Thema Umweltschutz ist relevanter denn je. Immer mehr Menschen bem√ľhen sich, ihren Alltag ressourcenschonender zu gestalten - und auch das Wohnen unterzieht sich einem Wertewandel. Eine logische Konsequenz, dass der Heimtextilien-Experte BETTEN REITER nun verst√§rkt in Richtung Gr√ľn steuert. Mit seinen zertifiziert nachhaltig produzierten Heimtextilien aus eigener √∂sterreichischer Manufaktur leistet das Leondinger Traditionsunternehmen aber schon seit 2007 wahre Pionierarbeit in Sachen Fair Trade, Tierschutz und √∂kologische Produktion. Gutes kaufen - Gutes tun.

Die BETTEN REITER Manufaktur in Oberösterreich produziert jährlich mehr als 100.000 Pölster und Bettdecken. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Naturmaterialien wie Baumwolle, Schafwolle, Kamelhaar, Kaschmir und Wildseide gelegt. Seit 50 Jahren werden von BETTEN REITER in der hauseigenen Steppdeckenfabrik nur feinste, naturbelassene Materialien verarbeitet. Die Förderung der hauseigenen Manufaktur steigert die Wertschöpfung in der Region und schafft zusätzliche Arbeitsplätze. Zirka 25 % aller verkauften Pölster und Decken stammen aus der Produktion in Leonding, der Rest aus der EU.

Damit ist BETTEN REITER der einzige Filialist in Europa. der Steppwaren aus fair gehandelter Baumwolle selber herstellt. Die f√ľr die Produktion und die gesamte Firma ben√∂tigte elektrische Energie besteht zu 100 % aus √Ėkostrom. "Als √∂sterreichischer Marktf√ľhrer ist es unsere Pflicht mit gutem Beispiel voranzugehen. Verantwortung f√ľr die Umwelt zu √ľbernehmen und sorgf√§ltiger Umgang mit den Ressourcen sind Bestandteil unserer Unternehmenskultur", so Gesch√§ftsf√ľhrer und Unternehmenssprecher DI Peter Hildebrand.

Als erster Heimtextil-Erzeuger in √Ėsterreich lie√ü sich BETTEN REITER bereits 2007 FAIRTRADE zertifizieren. Mit der zus√§tzlichen Einf√ľhrung der FAIRTRADE-Codierung im September 2009, mit der man die gekaufte Ware zum Baumwollerzeuger zur√ľckverfolgen und sehen, kann von welcher Farm die Baumwolle kommt, wo diese verarbeitet wird und welche Entwicklungsprojekte mit dem Kauf unterst√ľtzt werden, sorgte das Unternehmen f√ľr noch mehr Transparenz √ľber die gesamte Produktionskette. Zus√§tzlich garantiert das GOTS-Siegel die Nachhaltigkeit der Baumwolle.

Tierschutzgarantie

Aber nicht nur in Sachen FAIRTRADE setzt BETTEN REITER Zeichen. Auch die Herkunft der Daunen wird l√ľckenlos √ľberpr√ľft. Auf Daunen und Federn zwangsgef√ľtterter Tiere wird bewusst verzichtet. Mit der Tierschutzgarantie versichert das Heimtextilien-Unternehmen mit der Gans als Markenzeichen, dass in den verkauften Produkten keine Daunen aus Lebendrupf verwendet werden und sorgt gemeinsam mit seinen Lieferanten f√ľr einen l√ľckenlosen Herkunftsnachweis. Zus√§tzlich steigert die Federn- und Daunenreinigung, die in den Filialen angeboten wird, die nutzbare Lebensdauer der hochwertigen Daunenprodukte. Beim Waschservice f√ľr Daunen und Polster wird ausschlie√ülich biologisch abbaubares Waschmittel verwendet.

"F√ľr uns war es schon immer wichtig, nicht nur beste Produkt- und Servicequalit√§t zu bieten, sondern auch die Ressourcen zu schonen, sowie Mensch und Tier zu sch√ľtzen. Wir kaufen mit gutem Gewissen ein - und das k√∂nnen auch unsere KundInnen!", so Gesch√§ftsf√ľhrer DI Peter Hildebrand.

√úBER BETTEN REITER

BETTEN REITER ist der √∂sterreichische Heimtextilien-Spezialist. Das Familienunternehmen ist seit 1953 die erste Adresse wenn es um trendiges Wohnen und gesundes Schlafen geht. Bestens ausgebildete Mitarbeiter sind in 18 Filialen t√§glich im Einsatz f√ľr die Kunden. Der Erfolg von BETTEN REITER gr√ľndet sich auf drei S√§ulen, die das Unternehmen von der ersten Stunde an gepr√§gt haben: Kundenn√§he mit pers√∂nlicher Beratung, Top-Qualit√§t zu besten Preisen und eine Firmenphilosophie, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt. In der hauseigenen Steppwaren-Manufaktur in Ober√∂sterreich werden Fair Trade-zertifizierte Decken und P√∂lster hergestellt. Im Herbst 2015 hat der Heimtextil-Experte im STAFA Tower in der Wiener Mariahilfer Stra√üe einen neuen Flagship-Store er√∂ffnet. http://www.bettenreiter.at

