„Diese Langzeitergebnisse zeigen, dass Ibrutinib Patienten helfen kann, ihre chronisch lymphatische Leukämie über längere Zeit in kompletter oder partieller Remission zu halten – und das über einen Zeitraum von fünf Jahren und ohne Chemotherapie“, kommentierte Susan O’Brien, M.D., Associate Director for Clinical Science, Chao Family Comprehensive Cancer Center an der UC Irvine Health, Medical Director, Sue and Ralph Stern Center for Clinical Trials & Research, und eine Prüferin und Referentin der Studien PCYC-1102 und PCYC-1103.* „Weiterhin zeigen diese Ergebnisse, dass die Zeit ohne Krankheitsprogression bei Patienten länger ist, wenn die Therapie mit Ibrutinib möglichst früh im Krankheitsverlauf eingeleitet wird.”

Abstract #233: Fünf-Jahres-Erfahrungen mit Ibrutinib-Monotherapie bei Patienten mit nicht vorbehandelter und rezidivierter/refraktärer chronisch lymphatischer Leukämie1,2

Bei den vorliegenden Studien (PCYC-1102 und PCYC-1103) mit fünfjähriger Nachbeobachtungsdauer fand sich bei mit Ibrutinib behandelten Patienten eine ORR von 89 Prozent,2 wobei 14 Prozent der Patienten eine komplette Remission (CR)2 [87 % ORR mit 29 % CR bei TN Patienten (n = 31) und 89 % ORR mit 10 % CR bei r/r Patienten (n = 101)] erreichten.2 Die mediane Studiendauer betrug 62 Monate (1-67) bei TN Patienten2 und 49 Monate (1-67) bei r/r Patienten.2 Das Gesamtüberleben (OS) nach fünf Jahren betrug 92 % bei TN Patienten und 57 % bei r/r Patienten bei einer PFS-Rate von 92 % bzw. 43 %.2 Das mediane OS und die mediane Dauer der Remission (Duration of Response, DOR) wurden nicht erreicht. Das mediane PFS wurde bei TN Patienten nicht erreicht und betrug 52 Monate bei r/r Patienten.2

Es fanden sich übereinstimmte Ergebnisse bei r/r Patienten mit High-Risk-CLL und Risikofaktoren, die üblicherweise mit schlechten Behandlungsergebnissen einhergehen4, darunter Deletion 11q (del11q; n = 28), Deletion 13q (del13q; n = 13), Deletion 17p (del17p; n = 34) und eine nicht mutierte IGHV (Immunoglobulin Heavy-Chain Variable-Region; n = 79).2 Das mediane PFS betrug 55 Monate (31-NE) bei Patienten mit del11q, 26 Monate (95% CI, 18-37 Monate) bei del17p, 43 Monate (95% CI, 32-nicht abschätzbar) bei nichtmutierter IGHV. Es wurde bei Patienten mit del13q nicht erreicht.2 Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass das PFS und OS höher ausfielen, wenn die Therapie mit Ibrutinib früher begonnen wurde.2 Das mediane PFS wurde bei TN Patienten2 nicht erreicht und betrug 63 Monate bei r/r Patienten mit ein bis zwei vorangehenden Therapie-Schemata,2 59 Monate bei Patienten mit drei vorangegangenen Schemata,2 und 39 Monate bei Patienten mit vier oder mehr vorangegangenen Schemata.2

„Immer mehr Daten, die den Patientennutzen von Ibrutinib überzeugend belegen, werden verfügbar und die vorliegenden Langzeitergebnisse bei CLL geben eine wichtige Bestätigung der anhaltenden Wirkung, die mit Ibrutinib im Behandlungsverlauf erreicht werden“, so Jane Griffiths, Company Group Chairman, Janssen Europe, Middle East and Africa. „Wir freuen uns sehr, mit diesen klinisch bedeutsamen Verbesserungen die Therapielandschaft und das, was die Diagnose CCL für Patienten bedeutet, zu verändern.”

In der Studie fanden sich keine neuen Sicherheitssignale.2 Das Auftreten der meisten therapiebedingte Nebenwirkung (TEAE) dritten oder höheren Grades waren bei der Gesamtheit der Patienten im ersten Jahr am höchsten und nahmen im Laufe der Zeit ab. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Hypertonie (26 %), Pneumonie (22 %), Neutropenie (17 %) und Vorhofflimmern (9 %).2

Die Phase 1b/2-Studie PCYC-1102 untersuchte die Sicherheit und Wirksamkeit der Monotherapie mit Ibrutinib bei 132 Patienten mit CLL: 31 Patienten waren nicht vorbehandelt (TN): 101 Patienten waren r/r.2 Die Patienten erhielten entweder 420 mg oder 840 mg einmal täglich bis zur Krankheitsprogression oder unakzeptabler Toxizität.2 In der Gruppe der r/r Patienten hatten 34 Prozent eine Deletion del17p, 35 Prozent del11q, 47 Prozent del13q und 78 Prozent eine nicht mutierte IGHV.2 Der primäre Endpunkt war die ORR mit den sekundären Endpunkten DOR und PFS zusätzlich zur Sicherheit. Bei PCYC-1103 handelt es sich um eine Langzeit-Verlängerungsstudie. Die primären Ergebnisse dieser Studie wurden im The New England Journal of Medicine im Juni 20135 veröffentlicht und waren Grundlage der anfänglichen Zulassung von Ibrutinib in den USA für die Indikation CLL, die im Februar 2014 über den Breakthrough Therapy Designation-Antragsweg erging.6

Abstract Nr. 234: Aktualisierte Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit aus der Phase-3-Studie RESONATE-2: Ibrutinib als Erstlinientherapieoption bei Patienten im Alter von 65 oder mehr Jahren mit chronisch lymphatischer Leukämie3

Aktualisierte Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie RESONATE-2 (PCYC-1115) zeigten, dass nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 29 Monaten Ibrutinib weiterhin eine deutliche Wirksamkeit in der Erstlinientherapie bei CLL aufwies. Die Studie fand, dass Ibrutinib das Risiko von Progression oder Tod um 88 Prozent im Vergleich zum häufig verwendeten Chemotherapeutikum Chlorambucil senken konnte. Nach 24 Monaten fand sich ein PFS von 89 Prozent bei Patienten mit Ibrutinib und 34 Prozent bei Patienten mit Chlorambucil [HR 0,121; 95% CI 0,074–0,198; p < 0,0001). Die prüferbeurteilte ORR betrug bei dieser langen Nachbeobachtungszeit 92 Prozent mit Ibrutinib und 36 Prozent mit Chlorambucil. Im Ibrutinib-Studienarm verbesserte sich der Anteil der CR oder CR mit inkompletter Knochenmarkserholung (Cri) von 15 Prozent nach 24 Monaten auf 18 Prozent nach einem längeren Follow-up von 29 Monaten.

Die Ergebnisse zur Sicherheit deckten sich mit denen der primären Analyse der Studie und zeigten, dass die meisten NW 3. oder höheren Grades mit der Zeit seltener auftraten. Die meisten NW, die zum Studienabbruch führten, ereigneten sich im ersten Jahr der Behandlung. Die häufigsten (? 5 %) NW 3. oder höheren Grades waren Neutropenie (12 %), Pneumonie (7 %), Anämie (7 %) und Hypertonie (5%).

Über RESONATE-27

RESONATE-2 ist eine fortgesetzte, von Pharmacyclics gesponserte, randomisierte, multizentrische, offene Phase-3-Studie, in die 269 nicht vorbehandelte Patienten mit CLL im Alter von 65 oder mehr Jahren in der EU, den USA und weiteren Regionen aufgenommen wurden. Die Patienten erhielten randomisiert entweder Ibrutinib 420 mg oral einmal täglich bis zur Krankheitsprogression oder inakzeptabler Toxizität oder Chlorambucil an den Tagen 1 und 15 eines jeden 28-tägigen Zyklus über bis zu 12 Zyklen. Die Anfangsdosis von Chlorambucil lag im 1. Zyklus bei 0,5 mg/kg und wurde je nach Verträglichkeit im 2. Zyklus in Schritten von 0,1 mg/kg auf maximal 0,8 mg/kg erhöht. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (PFS), das von einem unabhängigen Gutachterkomitee (Independent Review Committee, IRC) beurteilt wurde.

Die ersten Ergebnisse der RESONATE-2-Studie wurden im Rahmen einer Vortragsreihe auf der Tagung der American Society of Hematology (ASH) im Dezember 20158 vorgestellt und gleichzeitig im The New England Journal of Medicine veröffentlicht.7

Über Ibrutinib

Ibrutinib ist ein Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Hemmer, ein erster Vertreter dieser neuen Klasse von Arzneimitteln, deren Wirkung auf der Ausbildung einer starken kovalenten Bindung mit BTK beruht, durch die die Übertragung von Zellüberlebenssignalen in bösartigen B-Lymphozyten blockiert wird.9 Durch die Blockade des BTK-Proteins trägt Ibrutinib zur Zerstörung dieser Krebszellen und zur Verringerung ihrer Anzahl bei. Dadurch verlangsamt es das Fortschreiten der Krebserkrankung.10

Ibrutinib ist zurzeit in Europa für die folgenden Indikationen zugelassen:11

Als Monotherapie bei erwachsenen Patienten mit zuvor unbehandelter CLL, erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom (MCL) oder erwachsenen Patienten mit Morbus Waldenström (Makroglobulinämie), die zuvor mindestens eine Therapie erhalten haben, oder in der Erstlinientherapie bei Patienten, die für einen Chemo-Immuntherapie nicht geeignet sind. Als Monotherapie oder in Kombination mit Bendamustin und Rituximab (BR) bei erwachsenen Patienten mit CLL, die zuvor mindestens eine Therapie erhalten haben.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ibrutinib-Fachinformation.11

Über CLL

Bei der CLL handelt es sich um eine chronische Erkrankung. Die mediane Gesamtüberlebenszeit beträgt je nach Stadium der Erkrankung zwischen 18 Monaten und über 10 Jahren.12 Die Erkrankung schreitet bei den meisten Patienten letztendlich fort, wobei sich die Behandlungsoptionen jedes Mal verringern. Häufig erhalten die Patienten Mehrfachbehandlungen, bedingt durch Rückfälle oder sich entwickelnde Resistenzen zu Therapien.

