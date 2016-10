"IRVINE/MIAMI - Die Zerstörungen durch Hurrikan "Matthew" in den USA dürfte die Versicherungsbranche nach Schätzung ..."

Damit fällt die Schadensumme trotz starker Verwüstungen voraussichtlich deutlich geringer aus als bei anderen Wirbelstürmen seit der Jahrtausendwende. So hatte Hurrikan "Katrina" im Jahr 2005 den Angaben zufolge versicherte Gebäudeschäden von 35 bis 40 Milliarden Dollar angerichtet. Hurrikan "Sandy" kostete die Versicherungsbranche im Jahr 2012 in diesem Bereich etwa 15 bis 20 Milliarden Dollar.





























presseportal.de meldet: SAN JOSE, USA - ForeScout Technologies, Inc , Pionier für agentenfreie Cyber-Sicherheit, ist für seine Leistungen bei der Optimierung der Gerätetransparenz und richtlinienbasierten Kontrolle in die Hall of Innovation von JPMorgan Chase & Co . ForeScout erhält den JPMorgan Chase Hall of Innovation Award für seine revolutionäre Sicherheitstechnologie. (NYSE:JPM) aufgenommen worden. Mit dem weiterlesen ...

pressetext.de schreibt weiter: Am 4 Oktober 2016 wurde der Gastro-Gründerpreis 2016 an sechs Gastronomiegründer auf der Berlin Food Night verliehen . Gastro-Gründerpreis 2016 auf Berlin Food Night verliehen. Eine renommierte 14-köpfige Jury hat in den vergangenen Wochen unter mehr als 500 Bewerbern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die sechs überzeugendsten Konzepte ausgewählt. Cynthia Barcomi, Christian Rach & Co. beeindruckten vor allem Gastro-Konzepte, die eine besonders gelungene Mischung aus unternehmerischem Denken, Kreativität und Nachhaltigkeit bewiesen. weiterlesen ...

Dazu meldet businesswire.com weiter: Sonic Foundry Inc (NASDAQ: SOFO), der bewährte, international führende Anbieter von Webcasts, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Noordhoff Health, einer Geschäftseinheit von Noordhoff Uitgevers, bekannt gegeben . Noordhoff Health übernimmt Mediasite zur Schaffung gemeinsamer innovativer Lernlösungen für 4000 europäische Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Dabei sollen gemeinsam innovative Lernlösungen für 4000 europäische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Krankenpflegeschulen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich und der Schweiz geschaffen werden. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: Hempstead - Donald Trump will die US-Wirtschaft als Präsident ankurbeln, in dem er Tausende Arbeitsplätze ins Land zurückholt . Trump: Uns werden so viele Jobs gestohlen. Die USA verlören zu viele Jobs an Mexiko oder China, sagte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner in der Nacht in der ersten TV-Debatte mit seiner Konkurrentin Hillary Clinton. «Wir müssen beenden, dass uns so viele Jobs gestohlen werden», sagte er. Trump stellte in seinem Eingangsstatement die größten Steuersenkungen seit Ex-Präsident Ronald Reagan in Aussicht. weiterlesen ...

Nachricht von tvdigital.de: Sky sichert sich Splendid-Filmpaket weiterlesen ...

www.haz.de schreibt weiter: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...

Weitere Nachricht von neuepresse.de: Mit fünf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

chip.de: Tolle Jobs für Techies: Microsoft, Amazon und Co. suchen Verstärkung weiterlesen ...

chip.de schreibt dazu weiter: Entwickler bei Sky, VW oder Telekom: Die besten neuen Jobs der Tech-Welt weiterlesen ...

Mitteilung von wiwo.de: Börse Frankfurt: US-Geldpolitik dürfte Dax-Anleger weiter verunsichern weiterlesen ...