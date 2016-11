Innenministerium NRW: Einladung PK "Handy am Steuer"

Düsseldorf - An die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien

Einladung zum Presse- und Fototermin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer bei Tempo 50 nur zwei Sekunden lang seine WhatsApp-Nachrichten checkt, ist 30 Meter im Blindflug unterwegs. Die NRW-Polizei macht mit einer neuen Kampagne auf die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam. Innenminister Ralf Jäger stellt sie gemeinsam mit Cartoonist Oli Hilbring vor.

Dazu lade ich Sie herzlich ein.

Termin: Mittwoch, 23. November 2016, 12.15 Uhr Ort: U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee 40213 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ludger Harmeier Pressesprecher

