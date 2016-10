"INGOLSTADT - Nach der Dieselaffäre um manipulierte Abgaswerte leidet der Ingolstädter Autohersteller Audi unter ..."

Hauptursache war die Abgasaffäre. Aber auch eine Rückrufaktion für mit Airbags des Zulieferers Tataka ausgestattete Wagen schlug ins Kontor. Audi erhöhte deswegen die Risikovorsorge. Das Unternehmen bezifferte die Belastung der Bilanz durch die "Sondereinflüsse" auf insgesamt 885 Millionen Euro. Davon entfielen als Belastungen aus dem Dieselskandal 752 Millionen Euro. Vorstandschef Ruper Stadler nannte die derzeitigen Rahmenbedingungen "äußerst herausfordernd".

Konzernmutter und -tochter haben sich laut Zwischenbericht geeinigt, wie die juristischen Folgekosten der Affäre "verursachergerecht" verteilt werden: Audi übernimmt Zahlungen, die für die in Ingolstadt entwickelten drei-Liter-Dieselmotoren fällig werden.

Die Audi-Absatzzahlen aber stiegen weiter, auch in den USA. Weltweit verkaufte das Ingolstädter Unternehmen in den ersten drei Quartalen knapp 1,58 Millionen Autos, ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den USA stiegen die Verkäufe um knapp 5000 auf 152 200 Autos, 3,2 Prozent mehr.





Weitere Nachricht dazu von dts-nachrichtenagentur.de: Angesichts steigender Gewinne beim Autokonzern Volkswagen und einer Milliardenwiedergutmachung für Dieselfahrer in den USA fordern Verbraucherschützer nun auch eine Entschädigung für Kunden in Deutschland und Europa . Verbraucherschützer verlangen von VW Entschädigung für europäische Dieselkunden. weiterlesen ...

Mehr dazu von fondscheck.de: Wien (www fondscheck de) - Die industrielle Produktion wird immer stärker digitalisiert, so die Experten von "FONDS professionell"



Das habe begrüßenswerte Folgen für Aktienfonds, die auf Unternehmen setzen würden, die von der sogenannten vierten industriellen Revolution profitieren würden . So muss Technik: Was hinter dem Comeback der IT-Fonds steckt. Dazu würden vor allem Firmen gehören, die in jungen und innovativen Branchen tätig seien oder einen Bezug zu Informations- und Kommunikations-Technologie hätten. weiterlesen ...

pressetext.de berichtet: Der europäische Security-Software-Hersteller ESET lädt auch in diesem Jahr wieder an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu seinen ESET Security Days ein . ESET Security Days 2016/2017. Interessierte können sich vor Ort mit Experten aus IT, Wirtschaft und Recht über die brisanten IT-Bedrohungen der heutigen Zeit austauschen und Vorträge von namhaften Sicherheitsspezialisten verfolgen. Im Fokus der Veranstaltungen steht die EU-Datengrundschutzverordnung, die Unternehmen bis spätestens Mai 2018 umsetzen müssen. weiterlesen ...

Artikel von pressetext.de: Digitale Talente dringend gesucht: Laut aktuellen Umfragen des Bitkom fehlen Deutschland über 43 000 Fachkräfte im Digitalbereich, 97 % der befragten Unternehmen halten Weiterbildung rund um Digitalthemen für wichtig . EIT Digital zur Zukunft der Arbeit: Welche Fähigkeiten werden nach der digitalen Transformation benötigt?. Etwa die Hälfte rechnet damit, dass es in den kommenden zehn Jahren mehr Arbeitsplätze für gut ausgebildete Beschäftigte geben wird. Um diesen wachsenden Bedarf aus der digitalen Transformation in Deutschland und Europa zu decken, benötigt die Wirtschaft ausgebildete Fachkräfte, die nicht nur die nötigen IT-Kenntnisse mitbringen, sondern auch Unternehmergeist besitzen. Aus diesem Grund hat EIT Digital gemeinsam mit 20 Technischen Universitäten, Forschungs- und Industriepartnern das europaweite Master School Programm ins Leben gerufen. Bei dem weiterführenden Studiengang erlangen die Studierenden zusätzlich zu ihren spezialisierten Technologiewissen breite unternehmerische Fähigkeiten. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von maz-online.de: Vier Jubiläen im Stahlwerk weiterlesen ...





























finanztreff.de schreibt dazu: Deutsche Post AG: Aktienrückkaufprogramm weiterlesen ...

t-online.de: Altersarmut nimmt in Deutschland zu - Regierung rät zu mehr Vorsorge weiterlesen ...

Dazu meldet dw-world.de: Der deutsche Verbraucher wird skeptisch weiterlesen ...

Dazu rumas.de: Volkswagen-Stammaktie: Leerverkäufer Lansdowne Partners wieder im Attacke-Modus - Aktiennews weiterlesen ...

Dazu berichtet wzonline.de weiter: Goodyear will Reifenwerk in Philippsburg schließen weiterlesen ...