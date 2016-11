"INGOLSTADT - Audi hat den bisherigen Volvo -Topmanager Peter Mertens zum neuen Vorstand für Technische Entwicklung ..."

an Boden verloren. Nach Aufdeckung des Abgasskandals vor einem Jahr hatte sich die Ingolstädter VW-Tochter vom Entwicklungsvorstand Ulrich Hackenberg getrennt, Nachfolger Knirsch musste vor zwei Monaten gehen.

Der gelernte Werkzeugmacher und promovierte Ingenieur Mertens hatte seine Karriere an der Universität Kaiserslautern begonnen. Er war Geschäftsführer eines Telematik-Gemeinschaftsunternehmens von Daimler und Deutscher Telekom. Bei Opel verantwortete er die mittleren und großen Baureihen, bei GM ab 2005 alle kompakten Baureihen weltweit.





Dazu schreibt dpa.de weiter: München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im November unverändert gut . Ifo-Index unverändert hoch - «Aufschwung bleibt intakt». Der Ifo-Geschäftsklimaindex blieb bei 110,4 Punkten. «Der Aufschwung in Deutschland bleibt intakt», sagte Ifo-Chef Clemens Fuest in München. «Die deutsche Wirtschaft scheint von der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten vorerst unbeeindruckt.» Die rund 7000 befragten Unternehmen seien für die kommenden Monate zwar etwas weniger optimistisch, schätzten ihre aktuelle Lage aber etwas besser ein. In der Industrie sank der Index leicht. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Die deutsche Wirtschaft hat vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren gewarnt . DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem "Handelsblatt" (Montag). Er kritisierte damit Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", betonte Schweitzer. Entsprechende Pläne gingen "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", fügte er hinzu. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren . Wirtschaft warnt vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag). Das ginge "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", warnte er. Vor einigen Tagen waren Pläne Gabriels bekannt geworden, die weit über die bisherigen Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes hinausgehen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen etwa durch Firmen aus China schützen. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dts-nachrichtenagentur.de: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

Dazu berichtet wolfsburgerblatt.de weiter: Volkswagen sendet mit Zukunftspakt starkes Signal für die Region weiterlesen ...





























Mehr dazu von www.haz.de: Industrie entfremdet sich von der CDU weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de schreibt dazu weiter: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Mehr dazu von boerse-online.de: Halloween lässt bei Unternehmen die Kassen klingeln weiterlesen ...

Dazu wzonline.de: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...