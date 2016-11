Infineon Technologies AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

30.11.2016 16:25

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung über Gesamtzahl der Stimmrechte

1. Angaben zum Emittenten

Infineon Technologies AG

Am Campeon 1-12

85579 Neubiberg

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme Stand zum / Datum der

Wirksamkeit

X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 26a Abs. 30.11.2016

2 WpHG)

Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 26a Abs.

1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

1132755359

30.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Infineon Technologies AG

Am Campeon 1-12

85579 Neubiberg

Deutschland

Internet: www.infineon.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





dgap.de: Infineon Technologies AG, DE0006231004 . Infineon Technologies AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

dgap.de berichtet dazu: Infineon Technologies AG, DE0006231004 . Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 37v, 37w, 37y WpHG. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: KÖLN/FRANKFURT - 100 Jahre nach der offiziellen Anerkennung der deutschen Gewerkschaften ist nur knapp jeder siebte Arbeitnehmer dort organisiert . Nur jeder siebte deutsche Arbeitnehmer ist Gewerkschaftsmitglied. Im europäischen Vergleich liege Deutschland mit einem Organisationsgrad von 15 Prozent nur im hinteren Mittelfeld, heißt es in einem Beitrag des neuen "Gewerkschaftsspiegel" des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). Dort wurden Zahlen aus 22 Ländern aus dem Jahr 2014 ausgewertet. weiterlesen ...

wallstreet-online.de: Partnerschaft zwischen B Braun und Trendlines mündet in





ApiFix-Investition





Misgav, Israel/ Tuttlingen, Deutschland - Die B . B. Braun Melsungen AG / Partnerschaft zwischen B. Braun und Trendlines . Braun





Melsungen AG, die Trendlines Group Ltd. und ApiFix kündigten





gemeinsam die führende Position von B. Braun in der B-Förderrunde von





ApiFix an. ApiFix ist ein Portfoliounternehmen der Trendlines weiterlesen ...

Dazu schreibt ariva.de: DZ Bank AG: Allianz: Q3 besser als erwartet, Ausblick bestätigt weiterlesen ...





























Dazu meldet n-tv.de weiter: Seit 2011 schwächelt die Wirtschaft: Deutsche in Tunesien verlieren Zuversicht weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt dazu: USA: Volkswirte: Deutscher Wirtschaft vorerst ohne Trump-Effekt weiterlesen ...

Dazu da-imnetz.de weiter: „Trump-Effekt“? So bewerten Experten die Folgen der US-Wahl weiterlesen ...

Dazu meldet nw-news.de: «Aufschwung bleibt intakt»: Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...

Meldung von N24.de: Aufschwung bleibt intakt -

Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...