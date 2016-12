"Infineon Technologies AG deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

06.12.2016 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Dominik

Nachname(n): Asam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0006231004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

15,882 EUR 74756,574 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

15,882 EUR 74756,574 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-12-06; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt

MIC: XFRA

06.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Infineon Technologies AG

Am Campeon 1-12

85579 Neubiberg

Deutschland

Internet: www.infineon.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

31327 06.12.2016





