In den vergangenen fünf Handelstagen gab die Deutsche Bank -Aktie gut zehn Prozent ab. Ist das eine Chance, hier deutlich billiger zum Zug zu kommen, bevor die Wende nach oben kommt?

Kann sein. Aber ein ?kann sein? ist zu dünn, um hier nun unmittelbar ins fallende Messer zu greifen, zumal das bei der Deutschen Bank besonders scharf ist. Und immer geht es um diese 14 Milliarden, die die USA als Strafe vom Geldinstitut haben wollen. Gab es da etwa eine Entscheidung? Nein, aber:

Sie wollen Ihre Erfolge am Aktienmarkt optimieren? Sie suchen nach einer klaren Strategie? So manche Frage blieb bislang offen? Laden Sie sich doch einfach unseren Gratis-Sonderreport ?Unerkannte Werte und Verborgene Trends? herunter. Hier geht?s zum Download:

Anlegerverlag Gratis-Report

Es fällt auf, dass die Aktie nachgibt, seit der Vorsprung von Hillary Clinton durch unangenehme Nachrichten wie die Wiederaufnahme der FBI-Ermittlungen und die Vorab-Preisgabe der Fragen im TV-Duell gegen Bernie Sanders zusammenschmilzt. Denn man vermutet, dass ein Präsident Trump darauf dringen wird, harte Strafen zu verhängen und die Chance, dass die Deutsche Bank dann mit einer den Rückstellungen entsprechenden, um die sechs Milliarden liegenden Strafe davonkommt, deutlich geringer wäre. Nur:

Das sind alles Mutmaßungen. Es ist offen, wer die Wahl gewinnt. Es ist offen, wie und ob überhaupt Trump dann hier eingreifen würde. Zumal Obama ja noch bis Januar im Amt ist. So betrachtet ist dieser deutliche Abstieg womöglich in der Tat überzogen. Aber!

Man sollte immer zusehen, dass man beim Einstieg die Charttechnik im Rücken und nicht gegen sich hat. Wir würden dann eine Chance sehen, wenn die nächstliegenden Charthürden zurückerobert werden, d.h. das Zwischenhoch von Anfang Oktober und die 20-Tage-Linie. Schlusskurse über 12,80 Euro wären da ein Anhalt. Bis dahin gilt: Beobachten, mit den Hufen scharren ? ja. Sofort losrennen ? nein.

aktiencheck.de schreibt: Düsseldorf - In einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Peter Steiner vom Bankhaus Lampe die Aktien der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) nur noch zu halten Im Zuge trüber Branchennachrichten und eines allgemein schwachen Kundenaufkommens im September gehen die Analysten vom Bankhaus Lampe von einem unterdurchschnittlichen Umsatzwachstum der Fielmann AG im dritten Quartal aus . Fielmann-Aktie: Zeit für eine Pause! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Datenschutzbeauftragte des Bundes hat bei der Erweiterung gesetzlicher Möglichkeiten zur Videoüberwachung zur Vorsicht gemahnt . Videoüberwachung: Datenschutzbeauftragte des Bundes mahnt zu Vorsicht. "Ganz allgemein gilt dabei, dass das berechtigte Interesse an einer Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf öffentlichen Plätzen mit den schutzwürdigen Interessen weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wallstreet-online.de: NEW YORK - Übernahmeaktivitäten und positive Daten zur US-Industrie haben am Montag der Wall Street auf die Sprünge geholfen . New York Schluss: Rekord im Nasdaq 100 - Übernahmen im Fokus. Der Nasdaq-100-Index schloss sogar auf einem Rekordhoch. Stützend für die Indizes wirkte zudem die weltweit allgemein positive Börsenstimmung. Der Dow Jones Industrial ging mit plus 0,43 Prozent auf 18 223,03 weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet: NEW YORK - Übernahmeaktivitäten und positive Daten zur US-Industrie haben am Montag der Wall Street auf die Sprünge geholfen . Aktien New York Schluss: Gewinne - Rekord im Nasdaq 100 - Übernahmen im Fokus. Der Nasdaq-100-Index schloss sogar auf einem Rekordhoch. Stützend für die Indizes wirkte zudem die weltweit allgemein positive Börsenstimmung. Der Dow Jones Industrial ging mit plus 0,43 Prozent auf 18 223,03 weiterlesen ...

fool.de schreibt: Linde-Aktie: Ordentliche Zahlen, aber 3 Dinge stören mich weiterlesen ...

Dazu schreibt pro-medienmagazin.de weiter: Protest gegen weichgespülten Luther weiterlesen ...

Artikel von bsi-fuer-buerger.de: Aktuell: US-Verbraucherpreise wie erwartet, Einkommen geringer weiterlesen ...

www.hna.de schreibt weiter: Er ist neuer Chefarzt am Elisabeth-Krankenhaus weiterlesen ...

abendzeitung-muenchen.de berichtet dazu: München nur noch für Reiche?: Eine Luxuswohnung für 26.000 Euro - pro Quadratmeter! weiterlesen ...

www.hna.de schreibt weiter: Der Chirurg Prof. Dr. Pawel Mroczkowski ist neuer Chefarzt am Elisabeth-Krankenhaus weiterlesen ...