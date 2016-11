"In den vergangenen drei Jahren ist vor allem Heizöl billiger geworden "

Heidelberg - Gute Nachrichten für Verbraucher: Die Gaspreise in Deutschland sind so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr - und sinken weiter. Das hat eine Auswertung des Internet-Portals Verivox ergeben.

Danach muss ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden gegenwärtig im bundesweiten Durchschnitt 1180 Euro pro Jahr für seine Gasversorgung bezahlen. Ein niedrigerer Wert wurde zuletzt im Dezember 2005 erreicht mit durchschnittlichen jährlichen Kosten von 1156 Euro. Danach kletterten die Gaspreise bis auf ein Rekordhoch von 1619 Euro im Dezember 2008.

Auch im kommenden Jahr werden die Gaspreise weiter sinken, heißt es in der Mitteilung von Verivox. Die Versorger hätten mehr Spielraum, sinkende Beschaffungskosten an die Kunden weiterzugeben. An den Spotmärkten auf dem europäischen Festland hätten sich die Preise in den vergangenen beiden Jahren fast halbiert. «Angesichts der Marktlage werden die Durchschnittspreise für die deutschen Haushalte weiter sinken», sagte Jan Lengerke aus der Verivox-Geschäftsführung.

Die Preise könnten sich zwischen der teuren Grundversorgung und einem konkurrierenden Anbieter stark unterscheiden. So betrage der Grundversorgungstarif im bundesdeutschen Durchschnitt 1434 Euro, während die gleiche Menge Gas beim günstigsten Anbieter für 892 Euro (ohne Bonus) zu haben sei. Für die kommenden Monate hätten bereits 70 Grundversorger Preissenkungen von durchschnittlich sieben Prozent angekündigt. Das entspreche einer Entlastung von rund 90 Euro je Haushalt und Jahr.

Dazu meldet www.tt.com: Nach Viktor Orbán, Heinz-Christian Strache nun auch Donald Trump – der Siegeszug der Rechtspopulisten setzt sich fort . Der „rechte“ Weg – jetzt auch in Deutschland?. Nur Deutschland war lange Zeit immun. Bis die AfD auf der politischen Bühne auftauchte. weiterlesen ...

yahoo.com berichtet dazu: Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat sich besorgt über den zunehmenden Populismus in Deutschland geäußert . Kauder warnt vor Verwilderung der politischen Kultur in Deutschland. "Die politische Kultur verwildert", sagte Kauder der "Passauer Neuen Presse" (Samstagausgabe). "Wenn im Land über Politik geredet wird, geht es immer häufiger gar nicht mehr um die harten Fakten und die tatsächliche Lage", kritisierte der CDU-Politiker. Die gefühlte Wirklichkeit sei wichtiger. weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de weiter: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Asylsuchende aus der Türkei erhalten meist keinen Schutz in Deutschland: "Die Gesamtschutzquote für Asylanträge aus der Türkei lag 2016 bis Ende September bei 6,8 Prozent", teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) der "Welt" mit . BAMF: Schutzquote für Türken bis Ende September 2016 bei 6,8 Prozent. Der Putschversuch im Juli hatte noch keine Auswirkungen. Im ersten weiterlesen ...

dts-nachrichtenagentur.de schreibt: Asylsuchende aus der Türkei erhalten meist keinen Schutz in Deutschland: "Die Gesamtschutzquote für Asylanträge aus der Türkei lag 2016 bis Ende September bei 6,8 Prozent", teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) der "Welt" mit . BAMF: Schutzquote für Türken bis Ende September 2016 bei 6,8 Prozent. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von meedia.de: TV-Tipps für Samstag, den 12.11.2016 weiterlesen ...

n-tv.de: Es geht nicht mehr um harte Fakten: Kauder beklagt verwilderte politische Kultur weiterlesen ...

az-online.de berichtet: Erinnern an die Opfer von Krieg und Gewalt weiterlesen ...

Meldung von spiegel.de: Die Lage am Samstag: Meistern wir das Unfassbare weiterlesen ...

Mitteilung von zeit.de: Türkei: Zahl türkischer Asylsuchender sprunghaft angestiegen weiterlesen ...

maz-online.de schreibt dazu: Das Havelland ist eine Niedriglohnregion weiterlesen ...