"(Im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde ein Grammatikfehler entfernt ) "

ist bei den Anlegern am Mittwochmorgen nicht gut angekommen. Die Papiere fielen auf der Handelsplattformimzum Xetra-Schluss um rund zweieinhalb Prozent. Allerdings waren sie in den vergangenen Tagen stark gelaufen und hatten am gestrigen Dienstag bei 16,535den höchsten Stand seit 2002 erklommen.

Mit Blick auf die Zahlenvorlage des Dax-Konzerns bemängelten Händler in ersten Reaktionen die Prognosen auf das bereits angelaufene Geschäftsjahr 2016/17. Die Markterwartungen könnten nun etwas fallen, sagte einer der Börsianer. Insbesondere der Ausblick für die operative Marge von 14 Prozent im ersten Geschäftsquartal liege unter der durchschnittlichen Marktschätzung.

Für das Gesamtjahr 2016/17 peilt das Unternehmen 16 Prozent und auf lange Sicht sogar 17 Prozent (bisher 15) an. Mit Blick auf die Kursentwicklung bleibt dem Händler zufolge abzuwarten, wie die Anleger dieses längerfristige Margenziel bewerten. Das könnte möglicherweise einen größeren Kursrutsch ausgehend vom hohen Niveau verhindern./mis/tih/zb

