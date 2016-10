"(Im ersten Absatz, vierter Satz, wurde die Zahl für den Stellenabbau in Perwenitz korrigiert: acht rpt acht ) "

setzt seinen Stellenabbau in Deutschland im kommenden Jahr fort. Von den 480 Stellen, die nach Unternehmensangaben bundesweit wegfallen sollen, befinden sich etwa 150 in Berlin. Rund 50 Arbeitsplätze in Brandenburg sollen nach Unternehmensangaben verlagert werden. In der Werkstatt Perwenitz im Kreis Havelland würden acht Stellen gestrichen, sagte ein Sprecher von Coca-Cola.

In Berlin-Hohenschönhausen sei vor allem die Finanzabteilung betroffen, die in die bulgarische Hauptstadt Sofia verlegt werden soll, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG für Berlin-Brandenburg, Uwe Ledwig. Coca-Cola hatte am Dienstag mitgeteilt, von den 480 betroffenen Arbeitsplätzen seien 230 in der Verwaltung angesiedelt, 40 in der Produktion, 140 in der Logistik und 70 in den Werkstätten.

Das Unternehmen führte verschiedene Gründe für den Abbau der Arbeitsplätze an. Die Schließung der Vertriebsstandorte Dresden, Hof, Traunreut und Nörten-Hardenberg sei die Folge von geänderten Warenströmen. Supermarktketten übernähmen die Belieferung ihrer Filialen zunehmend selbst oder mit eigenen Partnern, hieß es.

Reparatur und Wartung der gut 315 000 eigenen Automaten, Kühler und Zapfanlagen an vielen kleinen Standorten seien nicht konkurrenzfähig. Deshalb sollen diese Aufgaben an drei Hauptwerkstätten in Hamburg, Hamm und Mainz zusammengeführt werden.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Coca-Cola mehrere Standorte geschlossen. Davon waren nach früheren Unternehmensangaben rund 550 Mitarbeiter betroffen, allein 320 in Bremen.





























