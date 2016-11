(Im 2. Absatz, 2. Satz muss es heißen "(...) für 2010 bis 2015 auf rund 3,3 Milliarden Euro geschätzt.")

BERLIN - CO2-Emissionen von Autos, die die offiziellen Angaben der Hersteller √ľbertreffen, k√∂nnten einer Untersuchung zufolge f√ľr Steuer-Mindereinnahmen in Milliardenh√∂he verantwortlich sein. Dies ist das Ergebnis einer Analyse, die das Forum √Ėkologisch-Soziale Marktwirtschaft (F√ĖS) im Auftrag der Linken-Bundestagsfraktion erstellt hat und am Freitag in Berlin vorgestellt wurde.

Wenn der tats√§chliche, h√∂here Aussto√ü von CO2 in die Berechnung der Kfz-Steuer eingeflossen w√§re, h√§tte der Staat mehr einnehmen k√∂nnen, argumentieren die Autoren. "Allein die Mindereinnahmen aufgrund nicht dem Realverbrauch auf der Stra√üe entsprechender CO2-Angaben werden f√ľr 2010 bis 2015 auf rund 3,3 Milliarden Euro gesch√§tzt."

Am Donnerstag hatte die Umweltorganisation ICCT eine Studie vorgelegt, nach der es 2015 bei Millionen Autos in Europa eine durchschnittliche Abweichung zwischen Prospektangaben und Realverbrauch von 42 Prozent gab. Diese L√ľcke habe sich im Verlauf der letzten Jahre zudem immer weiter aufgetan. ICCT hatte den VW -Abgas-Skandal mit enth√ľllt.

