Hofheim-Wallau -

- Querverweis: Bildmaterial wird ĂĽber obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Das neue Kaffeesortiment PÅTÅR ist nun UTZ-zertifiziert und wird ökologisch angebaut. Dieser Schritt ist Teil der Bemühungen von IKEA, dass Lebensmittel aus verantwortungsbewussten und nachhaltiger bewirtschafteten Quellen stammen. Gleichzeitig sollen sie unter guten Arbeitsbedingungen für die Farmer und ihre Arbeiter produziert werden, ohne dabei die Umwelt zu schädigen. PÅTÅR umfasst fünf verschiedene Kaffeeprodukte, bei denen sich die Kunden sicher sein können, dass sie aus verantwortungsvollen Quellen kommen, von hoher Qualität sind, sehr gut schmecken und einen erschwinglichen Preis haben.

Mit der neuen Serie PÅTÅR kann IKEA die UTZ-Zertifizierung mit Anforderungen des ökologischen Anbaus gemäß EU-Standard kombinieren und nun in den IKEA Restaurants und IKEA Bistros Kaffee mit beiden Zertifizierungen anbieten.

Kaffee gehört zu den wertvollsten Handelswaren der Welt und bietet rund 25 Millionen Farmern in Mittelamerika, Afrika und Asien einen Lebensunterhalt. Wir bei IKEA servieren pro Jahr mehr als 100 Millionen Tassen. Seit 2008 ist der gesamte IKEA Kaffee UTZ-zertifiziert.

Kaffeeanbauer, die Teil des UTZ-Programms sind, erzielen in der Regel höhere Erträge und haben somit ein besseres Einkommen und bessere Lebensbedingungen, während gleichzeitig durch die neuen Methoden die Umwelt geschont wird. Der ökologische Anbau verzichtet auf den Einsatz von synthetischen Düngern und Pestiziden, außerdem werden dabei die natürlichen Ressourcen wie Wasser, Erde und Luft geschont. Die Methoden des Bio-Anbaus fördern die biologische Artenvielfalt und reduzieren die negativen Auswirkungen auf das Klima.

"Wir bei IKEA haben beschlossen, nur noch nachhaltiger produzierten Kaffee anzubieten und auf die UTZ-Zertifizierung aufzubauen, indem unser Kaffeesortiment nun zusätzlich auch die EU-Standards für den Bio-Anbau erfüllt. Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit PÅTÅR nun unseren Kunden ein Kaffeesortiment anbieten können, das all diese Anforderungen erfüllt", erklärt Jacqueline Macalister, Health & Sustainability Manager IKEA Food Services.

"Der Einsatz von IKEA für UTZ-zertifizierten Bio-Kaffee ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Zertifizierungsprogramme einander ergänzen und unterstützen können und gemeinsam dafür sorgen, dass ein Unternehmen nachhaltiger wird. Wir sind stolz darauf, mit Unternehmen wie IKEA zusammenzuarbeiten. Dank IKEA können wir für eine immer größer werdende Zahl von Kaffeeproduzenten etwas bewirken und dafür sorgen, dass nachhaltiger Anbau zur Norm wird", so Han de Groot, Geschäftsführer von UTZ.

Neue Ausrichtung von IKEA Food

Ulf Wenzig, Nachhaltigkeitsmanager bei IKEA Deutschland, kommentiert: "Es ist toll zu sehen, wie das Geflecht von nachhaltiger produzierten Lebensmitteln bei IKEA immer dichter wird. UTZ-zertifizierter Bio-Kaffee ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit."

Und Stavroula Ekoutsidou, verantwortlich für IKEA Food in Deutschland, ergänzt: "Das sind wirklich gute Nachrichten für alle Kaffee-Freunde und die Umwelt. Ich freue mich, dass wir immer mehr Produkte anbieten, die auch kritische Konsumenten überzeugen."

UTZ-zertifizierter Bio-Kaffee ist Bestandteil der neuen Ausrichtung von IKEA Food, ein umfangreicheres Sortiment an gesunden, nachhaltiger produzierten Lebensmitteln. Dazu gehören auch die Einführung der Gemüsebällchen im April 2015 und die Verpflichtung von IKEA im September 2016, nur noch ASC- oder MSC-zertifizierte Meeresfrüchte und Fisch zu beziehen.

IKEA nutzt durch seine Größe mit weltweit 380 IKEA Restaurants auf 48 Märkten die Gelegenheit, für Mensch und Umwelt etwas positiv zu verändern.

Durch UTZ-zertifizierten Bio-Kaffee unterstützt IKEA kleine Kaffeeproduzenten z. B. in Mittel- und Südamerika. Dort werden die Kaffeebohnen - 100% Arabicabohnen - für das neue Kaffeesortiment PÅTÅR sorgfältig ausgewählt, damit wir ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten können. Um die schwedischen Wurzeln von IKEA hervorzuheben, ist PÅTÅR Kaffee an schwedische Geschmacksvorlieben angepasst: ein volles Aroma mit einer Note von frischen Früchten und Schokolade.

IKEA Kaffee lässt sich voll und ganz zurückverfolgen. Die Kunden können den Ursprung ihres IKEA Kaffees online unter www.utz.org/IKEA nachvollziehen.

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.ikea-unternehmensblog.de/

OTS: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29291.rss2

Pressekontakt: Isolde Debus-Spangenberg Public Relations Manager

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG Am Wandersmann 2-4 65719 Hofheim-Wallau Phone +49-6122-585-4482 Fax +49-6122-585-4121 mail to: isolde.debus-spangenberg@ikea.com





























dpa.de berichtet: MĂĽnchen - Feste Arbeitszeiten oder Anwesenheitspflichten? Nicht bei Microsoft . Microsoft will in MĂĽnchen neue Welt des Arbeitens vorleben. Seit Jahren schon macht der Software-Riese mit neuen Arbeitsmodellen von sich reden und heizt die Debatte um Home-Office & Co. in Deutschland mit an. weiterlesen ...

Dazu de.msn.com: Der chinesische Autobauer Geely drängt auf den europäischen Markt, und zwar schon 2017 . Chinesischer Autobauer Geely drängt auf den europäischen Markt. Dazu hat der Volvo-Mutterkonzern jetzt eigens die Marke Lynk & Co gegründet. weiterlesen ...

Dazu berichtet anleihencheck.de: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Gebr Sanders GmbH & Co . Gebr. Sanders-Anleihe: Anzeige des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit - Anleihenews. KG hat dem Amtsgericht Bersenbrück gemäß § 270b Abs. 4 Satz 2 InsO angezeigt, dass die Zahlungsunfähigkeit der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG eingetreten ist, nachdem eine Prolongation der Kreditlinie nicht erklärt worden ist, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de weiter: Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR





Bramsche (pta029/10 10 2016/15:00) - Bramsche, 10 . Gebr. Sanders GmbH und Co. KG: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Anzeige des Eintritts der Zah-lungsunfähigkeit gemäß § 270b Abs. 4 Satz 2 InsO. Oktober 2016. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG hat dem Amtsge-richt Bersenbrück gemäß § 270b Abs. 4 Satz 2 InsO angezeigt, dass die

Zahlungsunfähigkeit der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG eingetreten ist, nachdem eine Prolongation weiterlesen ...

news.de meldet dazu: TV via Internet: Was kann das neue Waipu.tv? weiterlesen ...

Dazu meldet abendblatt.de: Payday: Hamburger protestieren vor Google-Zentrale in der City weiterlesen ...

sport1.de schreibt weiter: Mikrosponsoren bescheren Hansa Geldregen weiterlesen ...

finanztreff.de meldet: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: LOGISTIK- UND INDUSTRIEINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q3 2016 Logistik- und Industrieinvestmentmarkt Deutschland Q3 2016 weiterlesen ...

Weitere Nachricht von meedia.de: Kinocharts: Til Schweigers Cro-Film floppt böse, „Findet Dorie“ knackt die weltweite Milliarden-Dollar-Marke weiterlesen ...

Dazu finanztreff.de: Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch ('Marktmissbrauchsverordnung') und gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Ve weiterlesen ...