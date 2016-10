"HERZOGENRATH - Sorgen um sensible Verteidigungstechnologie stehen der Übernahmen des Spezialmaschinenbauers Aixtron ..."

In der Mitteilung von FGC heißt es nun, dass die deutsche Bundesregierung um eine Offenlegung von sicherheitsrelevanten Technologien, insbesondere für den Verteidigungssektor fürchte. FGC hält das Übernahmeangebot dennoch aufrecht und will die Ergebnisse der am Freitag ausgelaufenen Annahmefrist am Donnerstag (27. Oktober) mitteilen. Vom 28. Oktober bis zum 10. November gebe es dann eine weitere Annahmefrist. An der Börse konnten sich die Papiere von Aixtron nach dem heftigen Verlust des Vortages etwas erholen und lagen zuletzt ein halbes Prozent im Plus.

Die Chinesen hatten Ende Juli ein 670 Millionen Euro schweres Kaufangebot für Aixtron abgegeben, 6 Euro je Aktie sollen die Anleger erhalten. Zuletzt hatte es noch so ausgesehen, als wären die Chinesen fast am Ziel. Bis Ende vergangener Woche waren ihnen eigenen Angaben zufolge rund 65 Prozent der Anteile angeboten worden. Aixtron stellt Produktionsmaschinen für die Chipindustrie her, hatte zuletzt aber unter Preisdruck und hohen Entwicklungskosten zu leiden und steckt in den roten Zahlen. Das Management hatte die Annahme der Offerte empfohlen.

Gabriel pocht seit Monaten auf stärkere politische Einflussmöglichkeiten gegen unerwünschte ausländische Investoren als derzeit im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) vorgesehen. Laut Medienberichten sollen seine Experten an Vorschlägen für stärkere Interventionen auf EU-Ebene arbeiten. Am Markt hatten einige Analysten bisher vor allem mit Widerstand etwa von US-Behörden gerechnet, die sich in ähnlichen Fällen bereits mit ihrem Veto gegen Verkäufe nach China durchgesetzt hatten.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete am Dienstag unter Berufung auf eigene Informationen, Aixtron kooperiere unter anderem mit US-Sicherheitsbehörden wie etwa der Verteidigungsforschungsstelle Darpa des Pentagons. Zudem arbeite das Unternehmen mit mehreren Laboren aus dem Umfeld des US-Energieministeriums zusammen. Ein Aixtron-Sprecher wollte die Informationen nicht kommentieren.

Hinter FGC steckt der Privatinvestor Liu Zhendong, indirekt hält aber der chinesische Staat fast die Hälfte der Anteile. Zhendong sagte kürzlich "Spiegel Online", die chinesischen Behörden hätten bei dem Übernahmeplan keine Rolle gespielt und er treffe die Entscheidungen allein. Allerdings dürfte der Zukauf auf Zustimmung der chinesischen Politik stoßen.





Dazu schreibt dpa.de weiter: DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Die deutsche Wirtschaft hat vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren gewarnt . DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem "Handelsblatt" (Montag). Er kritisierte damit Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", betonte Schweitzer. Entsprechende Pläne gingen "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", fügte er hinzu. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren . Wirtschaft warnt vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag). Das ginge "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", warnte er. Vor einigen Tagen waren Pläne Gabriels bekannt geworden, die weit über die bisherigen Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes hinausgehen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen etwa durch Firmen aus China schützen. weiterlesen ...

Artikel von aktiencheck.de: New York - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von Analyst Joshua Mills von Goldman Sachs:



Joshua Mills, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Mobilfunkanbieters Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) und senkt das Kursziel von 3,80 auf 3,60 Euro . Telefónica Deutschland-Aktie: Kannibalisierungseffekte als Gefahr - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wächst stetig . Webradio-Angebote immer stärker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den Münchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

Dazu meldet nwzonline.de weiter: Lust auf Grusel Halloweenartikel lassen Kassen klingeln weiterlesen ...





























Dazu politikexpress.de: McDonald–s Benefiz-Gala zugunsten Familien schwer kranker Kinder mit Rekord-Spendensumme (FOTO) weiterlesen ...

spiegel.de schreibt weiter: Ehemaliger Italien-Trainer: Lippi übernimmt Chinas Nationalteam weiterlesen ...

Weitere Nachricht von sport1.de: Lippi wohl ins Reich der Mitte weiterlesen ...

Nachricht von finanztreff.de: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger werden mutiger weiterlesen ...

nwzonline.de schreibt: Drohne sorgt für dicke Luft am Himmel weiterlesen ...