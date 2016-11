"HERZOGENRATH - Der Spezialmaschinenbauer Aixtron , dessen Übernahme durch chinesische Investoren auf der Kippe ..."

Aixtron soll durch chinesische Investoren übernommen werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte den Deal aber erneut auf den Prüfstand gestellt und eine Anfang September erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung widerrufen. Grand Chip Investment (GCI) hatte Ende Juli ein 670 Millionen Euro schweres Kaufangebot für Aixtron abgegeben. Aixtron stellt Maschinen für die Chipindustrie her. Zuletzt hatten dem Unternehmen verzögerte Aufträge, Preisdruck und hohe Entwicklungskosten zu schaffen gemacht.

Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet der Vorstand mit Umsatzerlösen zwischen 180 und 200 Millionen Euro und einer leicht verbesserten Ertragslage. Aixtron wies aber auf "Unsicherheiten" hinsichtlich notwendiger Zukunftsausgaben für bestimmte Produktgruppen, möglicher Restrukturierungsaufwendungen oder Konsequenzen als Folge der Übernahme durch das chinesische Unternehmen GCI hin.





dgap.de berichtet dazu: AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 . AIXTRON: Auftragseingangs- und Umsatzentwicklung in Q3/2016 stützen Prognose für das Geschäftsjahr 2016.

Dazu schreibt dpa.de weiter: BERLIN - Der chinesische Handyhersteller Huawei sieht sich als einer der Gewinner des Samsung -Debakels mit dem Smartphone Note 7, dessen Produktion wegen explodierender Batterien gestoppt wurde . Huawei profitiert vom Produktionsstopp des Samsung Smartphones Note 7. "Wir profitieren davon genauso wie Apple ", sagte Richard Yu, Smartphone-Chef bei Huawei, der "Welt" (Dienstagausgabe). Im Markt für hochpreisige Smartphones in China spiele Samsung schon keine nennenswerte Rolle mehr, sagte Yu. "Dort gibt es nur noch Huawei und Apple." weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: NEW YORK - Der Deutschen Bank könnte einem Bericht zufolge neuer Ärger in den USA drohen - dieses Mal von der US-Börsenaufsicht SEC . 'WSJ': SEC prüft Handel mit Aktien-Hinterlegungsscheinen - Deutsche Bank dabei. Das größte deutsche Geldhaus steht neben der Bank of New York Mellon, der Citigroup und JPMorgan unter Verdacht, im Handel mit sogenannten Aktien-Hinterlegungsscheinen (ADRs) Regeln verletzt zu haben. Möglicherweise seien in dem in der Öffentlichkeit nicht so bekannten, aber doch großen Markt Kontrollen umgangen worden, um so Steuervergehen zu erleichtern oder Vorteile durch Insider-Informationen zu erlangen, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. weiterlesen ...

