Commerzbank-Analyst Becker bezeichnete es als interessant, dass die US-Behörde Sicherheitsbedenken hege, nachdem Aixtron und dessen US-amerikanischer Konkurrent Veeco im Laufe der Jahre hunderte Anlagen nach China verkauft hätten. Er frage sich, wie sich das China-Geschäft der beiden Unternehmen vor diesem Hintergrund künftig entwickeln werde. Positiv hob der Analyst die hohen Bargeldreserven bei Aixtron hervor. Diese dürften für einen Umbau des Unternehmens mehr als ausreichen.

Der kriselnde Spezialanlagenbauer erhofft sich von der Übernahme durch die Chinesen bessere Zukunftschancen und Perspektiven bei der Entwicklung sowie beim Absatz. So steckte das Unternehmen zuletzt weiter in den roten Zahlen. Verzögerte Aufträge, Preisdruck und hohe Entwicklungskosten machen Aixtron zu schaffen. Analystin Victoria Kruchevska vom Investmenthaus Equinet sieht das Unternehmen ohne Unterstützung der Chinesen vor einer ungewissen Zukunft.

SCHON ÜBER DIE HÄLFTE DER AKTIEN ANGEDIENT

Eigentlich schienen die Unternehmen bei der geplanten Übernahme schon fast am Ziel. Die Aixtron-Anteilseigner hatten bereits mehr als die Hälfte ihrer Aktien den Chinesen angedient. Langjährige Aktionäre dürfte die Offerte gleichwohl aber nur ein wenig Trost gespendet haben. Zwar war der Kurs daraufhin im Mai nach oben geschnellt und hatte sich den 6 Euro genähert. Allerdings ging dem ein jahrelanger Kursverfall voraus. Anfang 2011 hatten die Anteilsscheine - auch angetrieben vom LED-Boom - noch 34 Euro gekostet. Im Jahr 2000 zur Zeit des Neuen Marktes waren sie in der Spitze sogar 89,50 Euro wert.





dpa.de meldet: HERZOGENRATH/AACHEN - Die umstrittene Übernahme des Spezialmaschinenbauers Aixtron durch ein chinesisches Unternehmen droht an den USA zu scheitern . Aixtron-Übernahme hängt jetzt an Obama - Aktie im Sinkflug. Die prüfende US-Behörde für Auslandsinvestitionen (CFIUS) legte die Entscheidung kurz vor dem Wochenende in die Hände von Präsident Barack Obama. Sie sieht bei dem Deal ungelöste Sicherheitsbedenken. Obama hat nun bis zum 3. Dezember Zeit, um sich mit dem geplanten Kauf von Aixtron durch die chinesische Grand Chip Investment (GCI) zu befassen. Die Behörde selbst ist klar dagegen. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: FRANKFURT - Die Hoffnung vieler Aixtron-Aktionäre auf eine doch noch erfolgreiche Übernahme durch den chinesischen Investor Grand Chip Investment (GCI) hat einen weiteren Schlag erhalten . AKTIE IM FOKUS: Aktionäre befürchten Scheitern der Aixtron-Übernahme durch GCI. Eine Zustimmung der USA erscheint zunehmend unwahrscheinlich. Die bereits zum Umtausch eingereichten Aixtron-Papiere fielen am Montagvormittag um 6,74 Prozent auf 4,149 Euro. Die noch nicht angedienten Aktien brachen noch etwas stärker um 6,91 Prozent auf 4,380 Euro ein. weiterlesen ...

wallstreet-online.de: FRANKFURT - Weiter schwindende Hoffnungen auf eine Übernahme durch chinesische Investoren hat die Aktien des LED-Industrieausrüsters Aixtron am Montag vorbörslich belastet . AKTIEN-FLASH: Aixtron sacken weiter ab - Händler: Übernahme unwahrscheinlicher. Sie fielen

beim Broker Lang & Schwarz (L&S) um fast 5 Prozent auf 4,475 Euro. Die zum Verkauf eingereichten Papiere knickte um 4,47 Prozent auf 4,25 Euro ein. weiterlesen ...

