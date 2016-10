"HERZOGENAURACH - Der früherer Henkel das Ruder übernommen "

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag) sagte Ex- Adidas -Chef Hainer (62), sein Nachfolger übernehme ein "gut aufgestelltes Unternehmen". Adidas habe aber noch großes Wachstumspotenzial. "Auch die operative Marge müsse noch besser werden." Nach seiner Einschätzung gehört Adidas heute zu den "nachhaltigsten Unternehmen der Welt": Adidas gehe mit den Beschäftigten, Aktionären, Lieferanten und Kunden gut um. "Erfolg ist mehr als Kennzahlen und schiere Größe."

Rorsted gelang bei Henkel eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Hainer bei Adidas. Denn der Däne hatte Henkel im Jahr 2008 in einer ähnlich schwierigen Situation vorgefunden, wie dies bei Adidas zu Hainers Start vor 15 Jahren der Fall war. Der Börsenwert von Henkel ist seit Rorsteds Amtsantritt um das Dreifache gestiegen. Im letzten von ihm verantworteten Geschäftsjahr - dem Jahr 2015 - sorgte er bei dem Waschmittel- und Klebstoffhersteller für eine Rekordbilanz.

Zu den Verdiensten von Ex-Adidas-Chef Hainer gehört es, Adidas nach einer schweren Krise im Jahr 2014 wieder relativ schnell auf Erfolgskurs gebracht zu haben. Der harten Kritik, der er damals ausgesetzt gewesen sei, ärgere ihn heute noch, bekannte Hainer in dem Zeitungsinterview: "Das hat mich natürlich geärgert und verletzt, weil ich die Kritik für total unfair und überzogen hielt. Alles was vorher gut war, war auf einmal schlecht... Da habe ich bei mir gedacht: So, Ihr Deppen jetzt zeige ich es Euch noch mal."





























Dazu berichtet presseportal.de weiter: Berlin - Die Zahl der Gründungen in Deutschland ist rückläufig . Startup-Gründer: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort / Nachwuchsunternehmer beleuchten die Bedeutung der Gründer-Ökosysteme. Vor allem bei der schulischen und außerschulischen Gründungsausbildung gibt es Nachholbedarf. Einen positiven Trend setzt dagegen die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw): Gemeinsam mit der Heinz Nixdorf Stiftung qualifiziert sie weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: BERLIN - Die mittelständische Wirtschaft pocht auf mehr Forschungsfördergeld und warnt vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb . Mittelstand pocht auf mehr Forschungsgeld. Das auf kleine und mittlere Firmen ausgerichtete Industrie-Forschungsnetzwerk AiF hält die bisher im Bundeshaushalt für 2017 geplanten Mittel für unzureichend. "Die Innovationsaktivitäten des Mittelstandes sind bereits rückläufig", sagte AiF-Hauptgeschäftsführer Thomas Kathöfer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Der Mittelstand könnte dadurch an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen und Deutschland seinen Ruf als Technologienation verlieren." Die Förderung des forschenden Mittelstandes dürfe kein leeres Versprechen der Politik sein. Aus Sicht der AiF ist eine Verdopplung der geplanten Fördergelder nötig. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: AMSTERDAM - Die Poco-Mutter Steinhoff will sich an der Börse frisches Geld zur Finanzierung ihrer jüngsten Zukäufe holen . Poco-Mutter Steinhoff holt sich frisches Geld für Expansion. Wie der Möbel- und Einzelhändler am Mittwoch mitteilte, plant das Unternehmen eine Kapitalerhöhung sowie den Verkauf bestehender Aktien. An Großaktionäre und institutionelle Investoren sollen 332 Millionen neue und 152 Millionen bestehende Aktien zu je 5,055 Euro je Anteilsschein - dem Schlusskurs vom Vortag - ausgegeben werden. Dabei schlagen die beiden größten Aktionäre, darunter der Steinhoff-Chairman Christo Wiese, maßgeblich zu. Die Transaktionen sollen bis zu 2,45 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Der Konzern mit südafrikanischen Wurzeln, der in Deutschland die Poco-Möbelmärkte betreibt, will die britische Billigkette Poundland und in den USA den Matrazenhändler Matress Firm übernehmen. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet dazu: New York - Henkel-Aktienanalyse von Analystin Celine Pannuti von J P . Henkel-Aktie: Q3 schlechter als Q2? Hochstufung und Kurszielerhöhung - Aktienanalyse. Morgan:



Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan, streicht in einer aktuellen Sektorstudie die Verkaufsempfehlung für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) und erhöht das Kursziel von 98 auf 115 Euro. weiterlesen ...

Dazu www.br.de weiter: Konjunktur in Deutschland bleibt auch im Herbst stabil weiterlesen ...

Dazu schreibt moneymoney.de: Henkel: Das ist unser Kursziel! weiterlesen ...

Artikel von www.haz.de: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...

neuepresse.de schreibt dazu weiter: Mit fünf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

Dazu berichtet oberpfalznetz.de: Bayerische Wirtschaft auf Rekordkurs weiterlesen ...

Dazu schwarzwaelder-bote.de weiter: Deutschland: Ifo: Wirtschaft im September viel optimistischer weiterlesen ...