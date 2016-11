"HERNDON - Volkswagen kommt bei der Abarbeitung des Diesel-Abgasskandals in den USA womöglich einen großen Schritt voran "

Dass VW nicht die volle Anzahl der Autos zurĂŒckkaufen mĂŒsse, spare dem Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar, sagten die Insider zu Bloomberg. Noch seien aber Details zur EntschĂ€digung der Kunden nicht entschieden. Bei 2-Liter-Aggregaten hatte der Konzern in den USA bereits einem milliardenschweren Vergleich zugestimmt. Insgesamt hat VW fĂŒr die BewĂ€ltigung der Dieselkrise aktuell 18,2 Milliarden Euro zur Seite gelegt.





dpa.de weiter: MÜNCHEN - Der PrĂ€sident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile fĂŒr die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befĂŒrchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekĂŒndigt hat, wĂ€re der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in MĂŒnchen. "In Deutschland hĂ€ngen 1,5 Millionen ArbeitsplĂ€tze vom US-GeschĂ€ft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

dpa.de berichtet: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: DĂ€mpfer fĂŒr Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine EnttĂ€uschung bei den Wachstumszahlen fĂŒr das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China kĂŒnftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Meldung von dpa.de: HERNDON - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im Oktober in den USA an Fahrt verloren . VW-Tochter Audi verliert in USA an Tempo. Der Absatz stagnierte mit plus 0,1 Prozent bei 17 721 Fahrzeugen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den beiden Vormonaten hatte die Oberklassetochter der Wolfsburger noch etwas mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor. Nach zehn Monaten betrÀgt das Plus im bisherigen Jahresverlauf 2,9 Prozent. Gut lief im Oktober der Verkauf des wichtigsten Modells A4 mit einem Plus von einem Drittel. Auch das SUV-Dickschiff Q7 verkaufte sich rund ein Drittel besser. Vom A6 und der Q5 wurden unter anderem wegen anstehender Modellwechsel weniger abgesetzt. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: HERNDON - Volkswagen muss bei seiner Kernmarke VW in den vom Dieselskandal besonders betroffenen USA einen weiteren herben RĂŒckschlag einstecken . Volkswagen-Kernmarke VW: VerkĂ€ufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab. Der Absatz im Oktober ging im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 18,5 Prozent auf 24 779 Autos zurĂŒck, wie die US-Tochter des Konzerns am Dienstag in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im Oktober standen bei den meisten Modellen prozentual zweistellige RĂŒckgĂ€nge zu Buche, auch beim wichtigen Passat. weiterlesen ...

