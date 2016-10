"HERNDON/SAN FRANCISCO - Volkswagen kann seinen Streit mit geschädigten US-Vertragshändlern im Abgas-Skandal beilegen ..."

A8 präsentieren.

VW muss sich wegen des Diesel-Skandals weltweit vor Gericht verantworten. Der Schwerpunkt liegt in den USA, wo der Betrug aufflog. Im August hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet, der Konzern befinde sich in Gesprächen mit dem Justizministerium, um auch die strafrechtlichen Ermittlungen bis Ende des Jahres mit einem Vergleich beizulegen. Aber auch in vielen anderen Ländern drohen Konsequenzen.





























Mitteilung von dpa.de: MÜNCHEN - CDU und CSU wollen gemeinsam dafür eintreten, dass Deutschland bei der zunehmenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche nicht den Anschluss verliert . CDU und CSU: Deutschland muss bei neuesten Technologien führend sein. "Wir stehen an einer Weggabelung, ob wir Innovationsgesellschaft bleiben oder Stagnationsgesellschaft werden", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Samstag beim dritten sogenannten Deutschlandkongress der beiden Unionsparteien in München. Deutschland solle bei neuesten Technologien federführend sein - und nicht nur Zuschauer im Wettbewerb zwischen den USA und asiatischen Ländern. Der Minister forderte deshalb "mehr digitales Selbstbewusstsein in Deutschland". weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Botschafter in Deutschland, John Emerson, betont, dass die Vereinigten Staaten am transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP festhalten . US-Botschafter Emerson: TTIP ist noch lange nicht tot. Abkommen wie TTIP seien wichtig, um der Globalisierung Regeln zu geben, sagte er der "Berliner Zeitung" (Samstag). "Deshalb geben die USA TTIP nicht auf. weiterlesen ...

Dazu meldet dts-nachrichtenagentur.de weiter: Der US-Botschafter in Deutschland, John Emerson, hat vor dem Erstarken populistischer Bewegungen in den USA und in Europa gewarnt und die Trump-Bewegung in eine Reihe mit AfD und Front National gestellt . US-Botschafter warnt vor Populisten in den USA und Europa. weiterlesen ...

Artikel von aktiencheck.de: Kulmbach - Volkswagen-Aktie: Elektroauto liefert keinen Schub - Kein Investment! Aktienanalyse



Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Investment bei der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ab . Volkswagen-Aktie: Elektroauto liefert keinen Schub - Kein Investment! Aktienanalyse. weiterlesen ...

shortnews.de berichtet: VW-Vergleich: 1,2 Milliarden Dollar - Einigung mit US-Händlern weiterlesen ...

Dazu meldet politikexpress.de weiter: Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel von Reinhard Zweigler zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr weiterlesen ...

Dazu meldet heute.de: VW einigt sich mit US-Händlern weiterlesen ...

Dazu meldet ingenieur.de weiter: Tesla mit eingeschaltetem Autopilot auf deutscher Autobahn verunglückt weiterlesen ...

Weitere Nachricht von www.noz.de: Exil-Ort: Deutschland rettet Thomas Manns Villa weiterlesen ...

Dazu www.br.de: Konjunktur in Deutschland bleibt auch im Herbst stabil weiterlesen ...