"Henkel AG & Co KGaA deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

24.11.2016 / 18:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. h.c.

Vorname: Christoph

Nachname(n): Henkel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Gesellschafterausschuss

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Henkel AG & Co. KGaA

b) LEI

549300VZCL1HTH4O4Y49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat

ISIN: DE0006048408

b) Art des Geschäfts

Kaufoptionen (Call Options) - Basisinstrument: Henkel Stammaktie, ISIN

DE 0006048408 - Basispreis: 108,03 EUR - Fälligkeit: 2017-11-17,

+01.00 Begebung von Kaufoptionen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

1,80 EUR 180000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

1,80 EUR 180000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-21; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

24.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA

Henkel Str. 67

40191 Düsseldorf

Deutschland

Internet: www.henkel.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

30939 24.11.2016





