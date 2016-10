dpa.de schreibt dazu: HEILBRONN - Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care hat die Heilbronner Medizintechnik-Firma Xenios gekauft . Fresenius Medical Care kauft Heilbronner Medizintechnik-Firma. Das gab der bisherige Eigentümer, der Zukunftsfonds Heilbronn (zfhn), am Montag bekannt. Wie aus informierten Kreisen verlautete, wurde ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag bezahlt. Xenios stellt unter anderem künstliche Lungen und Blutpumpensysteme her. Der Vorläufer von Xenios wurde 2003 gegründet, inzwischen hat das Unternehmen 260 Mitarbeiter bei 36 Millionen Euro Jahresumsatz (2015). zfhn-Chef Thomas Villinger wertete den Verkauf an den Medizintechnik-Riesen aus positives Zeichen für die Region. Der Risikokapitalfonds will den Standort Heilbronn stärken. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet dazu: Lauda-Königshofen - Fresenius Medical Care-Aktie an einer wichtigen Unterstützung - Chartanalyse



In der letzten Woche legte Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) seine Zahlen zum dritten Quartal vor, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . Fresenius Medical Care-Aktie an einer wichtigen Unterstützung - Chartanalyse. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: XENIOS AG wird an Fresenius Medical Care verkauft (News mit Zusatzmaterial) . XENIOS AG wird an Fresenius Medical Care verkauft. weiterlesen ...

dgap.de berichtet dazu: zfhn Zukunftsfonds Heilbronn GmbH & Co KG, . XENIOS AG wird an Fresenius Medical Care verkauft. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von boerse-online.de: elexxion AG: Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd beteiligt sich als neuer Ankerinvestor weiterlesen ...





























Meldung von finanztreff.de: dpa-AFX: Deutsche Bank belässt FMC auf 'Hold' - Ziel 84 Euro weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt: ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für FMC auf 104,50 Euro - 'Overweight' weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Fresenius Medical Care-Aktie: Q3-Quartalszahlen übertreffen Erwartungen - Kaufen! Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu 4investors.de weiter: Fresenius Medical Care bestätigt Prognose für 2016 weiterlesen ...

boerse-online.de: FMC-Aktie nach den Zahlen: Was Anleger jetzt tun sollten weiterlesen ...