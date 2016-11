"HEIDELBERG - Gute Nachrichten für Verbraucher: Die Gaspreise in Deutschland sind so niedrig wie seit zehn Jahren ..."

Auch im kommenden Jahr werden die Gaspreise weiter sinken, heißt es in der Mitteilung von Verivox. Die Versorger hätten mehr Spielraum, sinkende Beschaffungskosten an die Kunden weiterzugeben. An den Spotmärkten auf dem europäischen Festland hätten sich die Preise in den vergangenen beiden Jahren fast halbiert. "Angesichts der Marktlage werden die Durchschnittspreise für die deutschen Haushalte weiter sinken", sagte Jan Lengerke aus der Verivox-Geschäftsführung.

Die Preise könnten sich zwischen der teuren Grundversorgung und einem konkurrierenden Anbieter stark unterscheiden. So betrage der Grundversorgungstarif im bundesdeutschen Durchschnitt 1434 Euro, während die gleiche Menge Gas beim günstigsten Anbieter für 892 Euro (ohne Bonus) zu haben sei. Für die kommenden Monate hätten bereits 70 Grundversorger Preissenkungen von durchschnittlich sieben Prozent angekündigt. Das entspreche einer Entlastung von rund 90 Euro je Haushalt und Jahr.





