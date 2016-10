"«Heavy Entertainment Show» Nicht nur ein Songtext: Der ehemalige Take-That-Sänger zieht den Hut vor der ..."

Nürnberg - Robbie Williams (42) hält Feiern in Russland für die besten der Welt. «Niemand macht Party wie die Russen. Die dicksten Eier, die größten Brüste, ich ziehe meinen Hut», sagte der britische Sänger («Let Me Entertain You») den «Nürnberger Nachrichten».

Die Russen spielten mit ihren Partys in einer anderen Liga: «Kein Vergleich zu den Deutschen und zu den Engländern, die ja so gerne denken, sie wären die geilsten Partyhengste.»

Williams veröffentlichte am 30. September seine neue Single «Party Like A Russian». Das Musikvideo sorgte in Russland laut dem «Guardian» für einen Shitstorm: Einige Betrachter erkannten darin rassistische Stereotype.

Im November soll Williams' neues Album «Heavy Entertainment Show» auf den Markt kommen.





Dazu meldet www.tt.com weiter: Massiv werde mit verschiedenen Mitteln vor allem in den sozialen Medien auf liberale Weiße, junge Frauen und Afroamerikaner gezielt . Trump versucht, Clinton-Wähler von Stimmabgabe abzuhalten. Wir berichten in einem News-Blog. weiterlesen ...

Mitteilung von presseportal.de: München - Aufmerksamkeitsökonomie und Algorithmen, Virtual Reality und Vertrauenskrise, Künstliche Intelligenz und Disruption: Diese Schlagworte prägten Vorträge, Präsentationen und Debatten der 30 . Mobile & Me - Wie das Ich die Medien steuert Über 6.000 Teilnehmer bei den 30. MEDIENTAGEN MÜNCHEN. MEDIENTAGE MÜNCHEN. Unter dem Kongressmotto "Mobile & Me - Wie das Ich die Medien steuert" beschäftigten sich über 6.000 weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: Manche Eltern sind einfach nicht zu überzeugen, andere versäumen Impftermine . Forscher mahnen mehr Masern-Impfungen an. In Deutschland sind viele Kleinkinder nicht gegen gefährliche Masern geschützt. Die Forderung nach einer Impfpflicht wird wieder laut. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Offensichtlich unbegründet Mitglieder der NPD fühlen sich bei alltäglichen Dingen in Deutschland benachteiligt . NPD scheitert in Straßburg mit Klage gegen Benachteiligung. Vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof blitzt die rechtsextreme Partei aber mit einer Beschwerde ab. Begründung: Es gibt genügend Klagemöglichkeiten. weiterlesen ...

Dazu schreibt tagesspiegel.de weiter: Deutschland darf Böller nicht zusätzlich prüfen weiterlesen ...





























Dazu meldet N24.de weiter: Pläne zum Lärmschutz -

Bundesregierung will laute Güterwagen verbieten weiterlesen ...

shortnews.de schreibt dazu weiter: Deutschland exportiert zu viel Strom ins Ausland: Netze sind überlastet weiterlesen ...

Dazu www.taz.de: Kommentar Umbau „Berliner Zeitung“: Unwürdig und respektlos weiterlesen ...

nwzonline.de weiter: Milch kostet ab November mehr weiterlesen ...

Dazu meldet www.wa.de: Anneliese Brost Musikforum Ruhr wird in Bochum eröffnet weiterlesen ...