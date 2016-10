"Hannover Rück-Tochter erwartet Prämienwachstum im deutschen Markt "

DGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Prognose

Baden-Baden, 24. Oktober 2016: Die E+S Rück - im Hannover Rück-Konzern

zuständig für das Deutschlandgeschäft - geht für die anstehende

Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2017 von einem Prämienzuwachs im

deutschen Markt aus. Wachstumstreiber dürften neben der

Kraftfahrtversicherung insbesondere die Verbundene Wohngebäudeversicherung

sein, wo es aufgrund des unbefriedigenden Verlaufs zu Beitragserhöhungen

kommen muss.

"Angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfelds wird die

Versicherungswirtschaft weiter auf die Probe gestellt, weshalb der

technische Preis für Erst- und Rückversicherer gleichermaßen wichtig ist",

betonte Vorstandsmitglied Dr. Michael Pickel während eines Pressegesprächs

anlässlich der Rückversicherungswoche in Baden-Baden. Vor diesem

Hintergrund bietet die aktuelle Niedrigzinssituation wenig Raum für

Konditionszugeständnisse.

In der Kraftfahrzeugsparte sind Beitragsanpassungen angezeigt, da die

Ergebnisse für das laufende Jahr aufgrund des höheren Schadendurchschnitts

allenfalls ausgeglichen sein werden. Daher geht die E+S Rück für die

Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2017 von Konditionsverbesserungen

aus.

Im Bereich der Naturgefahren wurden regionale Kundenportefeuilles deutlich

getroffen, vor allem aus Starkregenereignissen. "Deshalb dürften einige

Kunden ihren Rückversicherungsbedarf anpassen und so die Nachfrage nach

Kapazität noch einmal erhöhen", erklärte Pickel.

Positiv sollte sich für die E+S Rück auch die vermehrte Nachfrage nach

Cyber-Policen darstellen. Vor allem im gewerblichen Bereich ist angesichts

aktueller Entwicklungen ein deutlicher Anstieg zu erwarten. Weiteres

Rückversicherungspotenzial erwartet die Gesellschaft durch den Einfluss der

sogenannten Fintechs auf den Versicherungsmarkt; das Unternehmen ist auch

hier aufgrund seines guten Finanzkraftratings und der Beratungskompetenz

ein präferierter Partner.

Insgesamt geht die E+S Rück auch für 2017 von Geschäftsopportunitäten in

Deutschland aus und sieht sich auf einem guten Weg, ihren Marktanteil auf

hohem Niveau zu halten.

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR

der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der

Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern

auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-

Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und

Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der

Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft

wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr

gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong"

und A.M. Best A+ "Superior". Im Jahr 2016 begeht die Hannover Rück ihr 50-

jähriges Bestehen.

