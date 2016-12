"HANNOVER - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies will Autozulieferer möglichst früh in den Umbau im VW ..."

Ein radikaler Schwenk in der Strategie des größten Abnehmers ist für Zulieferbetriebe oft ebenfalls mit Umbaumaßnahmen verbunden. VW habe die konkreten Absatzzahlen für E-Autos erläutert, auf die sich die Zulieferer einstellen könnten, hieß es am Dienstag von den Verbänden.





Meldung von dpa.de: HAMBURG - Wegen der vielfältigen politischen Unwägbarkeiten erwartet das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) im nächsten Jahr ein schwächeres Wachstum in Deutschland . Hamburger Institut senkt Wachstumsprognose für 2017. Die Wirtschaft werde um kaum mehr als 1,1 Prozent zulegen, heißt es in der Konjunkturprognose des Instituts, die am Dienstag in Hamburg vorgelegt wurde. Der Brexit, der Regierungswechsel in den USA, das Italien-Referendum und anstehende Wahlen in den EU-Kernländern Frankreich und Deutschland überschatteten die wirtschaftliche Entwicklung. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich zunächst kaum weiter verbessern, der Anstieg der Verbraucherpreise sich fortsetzen und der Zwei-Prozent-Marke nähern. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von aktiencheck.de: Kulmbach - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe . Volkswagen-Aktie: Wichtiger Widerstand voraus - Aktienanalyse. weiterlesen ...

aktiencheck.de: London - Volkswagen-Aktienanalyse von Analystin Kristina Church von Barclays :



Kristina Church, Analystin von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach Absatzzahlen für Oktober weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: Erste Wahl unter den Massenherstellern! Barclays rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: Paris - Volkswagen-Aktie: Dreieck noch intakt - Chartanalyse



Die Analysten von BNP Paribas nehmen in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" die Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) charttechnisch unter die Lupe . Volkswagen-Aktie: Dreieck noch intakt - Chartanalyse. weiterlesen ...

finanztreff.de: Hamburger Institut senkt Wachstumsprognose für 2017 weiterlesen ...





























Meldung von dw-world.de: Armut in Deutschland: Auf die Preise kommt es an weiterlesen ...

Mitteilung von n-tv.de: Kein Ende der Sparpolitik: Schäuble setzt sich gegen Brüssel durch weiterlesen ...

Dazu schreibt wiwo.de: Robotron-Aus: Als Deutschland noch Computer baute weiterlesen ...

Mehr dazu von augsburger-allgemeine.de: Computerindustrie: Industrielegende: Vor 25 Jahren Aus für Robotron-Computer weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de: Vorverkauf gestartet: Golf des Modelljahres 2017 kann ab sofort bestellt werden weiterlesen ...