"HANNOVER - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat die in China geplanten Neuregelungen zum Verkauf ..."

Das Land Niedersachsen ist einer der drei großen Anteilseigner des Volkswagen-Konzerns . Lies sitzt dort für die Landesregierung im Aufsichtsrat. Der Anteil von Elektrofahrzeugen bei der Herstellung lässt sich dem Bericht zufolge derzeit nicht genau beziffern, ist von acht Prozent allerdings weit entfernt. Lies sagte der Zeitung, er gehe davon aus, dass auch in 20 Jahren noch Diesel und Benziner zugelassen werden.





dpa.de schreibt weiter: Peking - Spannungen über die Investitionsbedingungen in China und Deutschland haben den Besuch von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Peking überschattet . Spannungen in China: Streit um Investitionen. Für Irritationen sorgte auch das Fehlen von Chinas Handelsminister Gao Hucheng und Gabriel in der Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses. Dass der deutschen Wirtschaft damit «die kalte Schulter» gezeigt worden sei, wies Gabriel aber zurück. In seinen Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten und dem Handelsminister setzte sich der Vizekanzler für mehr Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen in China ein. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: Peking - Irritationen beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in China: Gabriel und der chinesische Handelsminister Gao Hucheng sind nicht zu einer Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses erschienen . Minister sagen Auftritt bei Gabriels China-Reise ab. Offiziell hieß es, dass das gemeinsame Gespräch beider Minister zuvor zu lange gedauert habe. Vizeministerin Gao Yan, die den Handelsminister vertrat, entschuldigte sich nicht bei den Spitzen der deutschen Wirtschaft für die Abwesenheit des chinesischen Ministers. In ihrer Eröffnungsrede beklagte sie eine «investitionsfeindliche Stimmung» in Deutschland. weiterlesen ...

Dazu schreibt presseportal.de weiter: Bonn - Die Revolution hat einen Namen: Industrie 4 0 Politik und Wirtschaft kündigen einen radikalen Wandel an, der nicht nur die Produktion in den Fabriken in einem nie dagewesenen Ausmaß verändern wird . phoenix Thema: Mensch.Macht.Arbeit - Industrie 4.0 - Montag, 31. Oktober 2016, 12.45 Uhr. Roboter und Computeralgorithmen rütteln an den Grundfesten der weiterlesen ...

Weitere Nachricht von aktiencheck.de: PEKING - Deutschland und China sagen Cyber-Spionage gegen Unternehmen gemeinsam den Kampf an . Deutschland und China schaffen Mechanismus gegen Cyber-Spionage. Eine Konsultationsverfahren, das konkrete Verdachtsfälle verfolgen wird, soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beim Besuch des mächtigen Vorsitzenden der Parteikommission für Politik und Recht, Meng Jianzhu, nächste Woche in Berlin geschaffen werden. weiterlesen ...

Dazu politikexpress.de weiter: Mitteldeutsche Zeitung: zu Gabriel in China weiterlesen ...





























fr-online.de schreibt weiter: Gabriel in China - Rauer Ton unter Freunden weiterlesen ...

Dazu meldet rhein-zeitung.de weiter: Spannungen in China: Streit um Investitionen weiterlesen ...

Mehr dazu von politikexpress.de: Frankfurter Rundschau: Blind gegenüber China weiterlesen ...

Weitere Nachricht von finanztreff.de: Weniger Exporte nach China - besserer Marktzugang gefordert weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wolfsburgerblatt.de: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...