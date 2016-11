"HANNOVER - Nach vier Jahren und zwölf Titeln zieht sich Volkswagen aus der Rallye-Weltmeisterschaft zurück "

Polo T WRC für die nächste Saison stand für den 7. Dezember in Berlin fest. Doch vor einigen Tagen begannen die Spekulationen über den unmittelbar bevorstehenden WM-Abschied von VW. Laut VW-Vorstand Welsch besteht für die Motorsport-Mitarbeiter immerhin eine Beschäftigungsgarantie.

Volkswagen war 2013 mit einem Werksteam in die WM eingestiegen und dominierte nach Belieben mit der Rallye-Version des Polo. Die Wolfsburger holten in dieser Zeit alle Titel und kamen in bislang 51 WM-Läufen auf 42 Siege und 85 Podiumsplätze.

Der Franzose Sebastien Ogier und sein Co-Pilot Julien Ingrassia wurden jeweils vier Mal nacheinander Weltmeister im Fahrer- und Beifahrer-Klassement, am vergangenen Sonntag in Wales sicherte sich VW ebenfalls zum vierten Mal die Marken-WM. Die Abschiedsvorstellung gibt Volkswagen bei der Rallye Australien am 20. November.

Es wird bereits spekuliert, dass Ogier zu seinem alten Arbeitgeber Citroen zurückkehrt und damit in der Rallye-WM bleibt. Für den französischen Autobauer war Ogier schon von 2009 bis 2011 im Einsatz, bevor der 32-Jährige zu Saisonbeginn 2012 zu VW wechselte, um sich in einem Fabia S2000 der VW-Tochter Skoda auf den Einstieg der Wolfsburger in die Rallye-WM ab 2013 vorzubereiten.

Der Rallye-WM-Ausstieg passt auch zur Entscheidung von Audi aus der vergangenen Woche. Die VW-Marke kündigte an, sich aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC zurückzuziehen und nach 18 Jahren nicht mehr bei den 24 Stunden von Le Mans anzutreten. Der Hersteller aus Ingolstadt steigt in die rein-elektrische Rennserie Formel E ein.





anleihencheck.de meldet: München (www anleihencheck de) - Für Vontobel ist die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können



Die Produktion von Volkswagen - Europas größtem Automobilhersteller-, laufe seit Montagmorgen an allen Standorten wieder normal . Vontobel Aktienanleihen auf Volkswagen: Produktion wieder aufgenommen, Zukunftspläne noch ungewiss. weiterlesen ...

aktiencheck.de: Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite Auslieferungen steigen im ersten

Halbjahr um 7,0 Prozent (FOTO)

Hannover -

- Erhebliches Wachstum der Marke

- 9,1 Prozent Zuwachs in Westeuropa

- 61 600 Fahrzeugauslieferungen in Deutschland

- Auslieferungen der T-Baureihe steigen um +12,9 Prozent

- Absatz legt im Juni um 13,3 Prozent zu



Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnet mit 238 800 ausgelieferten

Stadtlieferwagen, Transportern und Pickups in den ersten sechs

Monaten des Jahres . VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG / Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite . weiterlesen ...

aktiencheck.de weiter: Frankfurt - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Thomas Besson von Kepler Cheuvreux:



Thomas Besson, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Veröffentlichung der Pkw-Neuzulassungen für Deutschland weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) . Volkswagen-Aktie: Kepler Cheuvreux rät zum Kauf - Abgas-Skandal belastet Nachfrage - Aktienanalyse. weiterlesen ...

