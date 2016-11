"HANNOVER - Großes Glück bei Naturkatastrophen lässt den Versicherer Talanx 2016 auf mehr Gewinn hoffen "

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Bis zum frĂŒhen Nachmittag gewann die Talanx-Aktie 0,84 Prozent an Wert und lag damit in der stĂ€rkeren HĂ€lfte des MDax .

Nach geringen GroßschĂ€den im Sommer versuchte die Talanx-FĂŒhrung in Sachen Gewinn nicht zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. "Das mag noch ein bisschen verhalten klingen", sagte Haas mit Blick auf eine Prognose fĂŒr 2016. "Doch das Jahr ist noch nicht zu Ende." Nach Hurrikan "Matthew" und dem Erdbeben in Neuseeland mĂŒsse man bedenken, das der schwere Wirbelsturm "Sandy" im Jahr 2012 auch erst im Herbst zugeschlagen habe.

Wenn es gut lĂ€uft, wĂ€re in diesem Jahr laut Haas auch mehr Gewinn möglich - und auch die Dividende könnte den bisherigen Spitzenwert von 1,30 Euro je Aktie ĂŒbertreffen. Talanx werde dann wohl in den oberen Bereich der AusschĂŒttungsquote gehen. Talanx schĂŒttet in der Regel 35 bis 45 Prozent seines Jahresgewinns an die AktionĂ€re aus.

In den ersten neun Monaten des Jahres waren Talanx und der mehrheitlich zum Konzern gehörende RĂŒckversicherer Hannover RĂŒck bei Katastrophen recht glimpflich davongekommen. Von dem fĂŒr das Gesamtjahr veranschlagten Großschadenbudget von rund 1,1 Milliarden Euro waren Ende September noch rund 590 Millionen Euro ĂŒbrig.

Die von Wirbelsturm "Matthew" im Oktober angerichteten SchĂ€den dĂŒrften den Konzern laut Haas insgesamt mit rund 100 Millionen Euro treffen. Die Explosion beim Chemiekonzern BASF werde voraussichtlich mit einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag zu Buche schlagen. Keine allzu hohen Belastungen erwartet er von dem Erdbeben in Neuseeland am Wochenende.

Im dritten Quartal kam dem Konzern ein deutlicher RĂŒckgang bei den GroßschĂ€den zugute - auch beim weltweit drittgrĂ¶ĂŸten RĂŒckversicherer Hannover RĂŒck , an dem er gut die HĂ€lfte der Anteile hĂ€lt. Unter dem Strich verdiente Talanx 234 Millionen Euro und damit 32 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - obwohl die PrĂ€mieneinnahmen konzernweit um knapp drei Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zurĂŒckgingen.

Die Gewinnaussichten fĂŒr 2017 werden bei Talanx wie bei anderen Versicherern durch die anhaltenden Niedrigzinsen getrĂŒbt. Zwar will Finanzvorstand Immo Querner mit den Kapitalanlagen wie in diesem Jahr eine Rendite von mindestens 3,0 Prozent erwirtschaften. Das gelingt aber schon jetzt nur, weil der Versicherer hochbewertete Wertpapiere verkauft und damit Buchgewinne einfĂ€hrt. Um diesen Schritt kommt Talanx kaum herum. Das Unternehmen muss das Geld in die Zinszusatzreserve stecken, mit der die hohen Garantiezinsen fĂŒr alte LebensversicherungsvertrĂ€ge abgesichert werden.

Wegen der anhaltenden Niedrigzinsen hat Talanx wie immer mehr Konkurrenten den Abschied von der klassischen Lebensversicherung mit Garantiezins eingelÀutet. Inzwischen lÀuft in der Schaden-, Unfall- und Lebensversicherung von Privat- und Firmenkunden in Deutschland ein hartes Umbauprogramm, das die jÀhrlichen Kosten des Bereichs bis Ende des Jahrzehnts um 240 Millionen Euro senken soll. Dabei setzt der Konzern auf neue Software und verstÀrkte Automatisierung. 930 ArbeitsplÀtze fallen weg.





