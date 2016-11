"HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Henkel nach Vorstellung der neuen Finanzziele bis 2020 und der ..."

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Dazu berichtet dpa.de weiter: NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel von "Neutral" auf die "Conviction Buy List" hochgestuft und das Kursziel von 3,80 auf 5,30 Euro angehoben . ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Enel auf 'Conviction Buy List' - Ziel auf 5,30 Euro. Nach Jahren rückläufiger Gewinne stünden Europas Energiekonzerne dank der Anforderungen einer Wirtschaft mit geringeren CO2-Emissionen vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er rechnet mit Investitionen in eine intelligente Energie-Infrastruktur und Erneuerbare Energien sowie mit einem günstigeren regulatorischen Umfeld. Enel und Iberdrola zählt Gandolfi wegen ihres starken Engagements in wachsenden Geschäftsfeldern wie Stromverteilung und Erneuerbaren Energien zu seinen "Top Picks"./gl/tav weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10,20 auf 9,50 Euro gesenkt . ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Eon auf 'Neutral' und Ziel auf 9,50 Euro. Nach Jahren rückläufiger Gewinne stünden Europas Energiekonzerne dank der Anforderungen einer Wirtschaft mit geringeren CO2-Emissionen vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er rechnet mit Investitionen in eine intelligente Energie-Infrastruktur und Erneuerbare Energien sowie einem günstigeren regulatorischen Umfeld. Die Kursentwicklung bei Eon dürfte indes von der unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, der angespannten Bilanz und Druck auf die Papiere der Kraftwerkstochter Uniper gebremst werden. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,70 auf 7,20 Euro angehoben . ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Iberdrola auf 'Buy' und Ziel auf 7,20 Euro. Nach Jahren rückläufiger Gewinne stünden Europas Energiekonzerne dank der Anforderungen einer Wirtschaft mit geringeren CO2-Emissionen vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er rechnet mit Investitionen in eine intelligente Energie-Infrastruktur und Erneuerbare Energien sowie einem günstigeren regulatorischen Umfeld. Iberdrola und Enel zählt Gandolfi wegen ihres starken Engagements in wachsenden Geschäftsfeldern wie Stromverteilung und Erneuerbaren Energien zu seinen "Top Picks". weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Henkel mit "Neutral" und einem Kursziel von 122 Euro in die Bewertung aufgenommen . ANALYSE-FLASH: Citigroup startet Henkel mit 'Neutral' - Ziel 122 Euro. Die Gewinnmargen des Konsumgüterkonzerns erschienen bereits optimiert, schrieb Analyst Cedric Besnard in einer Studie vom Mittwoch. Der Spielraum für aggressivere Margenziele erscheine daher begrenzt. weiterlesen ...

