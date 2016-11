"HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält nach einem überraschend schadenarmen Sommer ..."

trotz rĂŒcklĂ€ufigeraus Kapitalanlagen unter dem Strich rund 304 Millionenund damit knapp 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.hatten mit einem leichten RĂŒckgang gerechnet. Allerdings blieb von den PrĂ€mien im Schaden- und UnfallgeschĂ€ft nach Abzug der Aufwendungen fĂŒr SchĂ€den, Verwaltung und Vertrieb mehr ĂŒbrig als im Sommer 2015. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 95,8 auf 94,4 Prozent. FĂŒr die ersten neun Monate steht nun insgesamt einvon 790 Millionen Euro zu Buche.





dpa.de berichtet dazu: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: DĂ€mpfer fĂŒr Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine EnttĂ€uschung bei den Wachstumszahlen fĂŒr das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China kĂŒnftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Mehr dazu von pressetext.de: Digitale Talente dringend gesucht: Laut aktuellen Umfragen des Bitkom fehlen Deutschland ĂŒber 43 000 FachkrĂ€fte im Digitalbereich, 97 % der befragten Unternehmen halten Weiterbildung rund um Digitalthemen fĂŒr wichtig . EIT Digital zur Zukunft der Arbeit: Welche FĂ€higkeiten werden nach der digitalen Transformation benötigt?. Etwa die HĂ€lfte rechnet damit, dass es in den kommenden zehn Jahren mehr ArbeitsplĂ€tze fĂŒr gut ausgebildete BeschĂ€ftigte geben wird. Um diesen wachsenden Bedarf aus der digitalen Transformation in Deutschland und Europa zu decken, benötigt die Wirtschaft ausgebildete FachkrĂ€fte, die nicht nur die nötigen IT-Kenntnisse mitbringen, sondern auch Unternehmergeist besitzen. Aus diesem Grund hat EIT Digital gemeinsam mit 20 Technischen UniversitĂ€ten, Forschungs- und Industriepartnern das europaweite Master School Programm ins Leben gerufen. Bei dem weiterfĂŒhrenden Studiengang erlangen die Studierenden zusĂ€tzlich zu ihren spezialisierten Technologiewissen breite unternehmerische FĂ€higkeiten. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: Washington - Barack Obama wird kurz nach der US-PrĂ€sidentenwahl ĂŒberraschend noch einmal nach Deutschland kommen . Obama kommt im November noch einmal nach Deutschland. Der PrĂ€sident werde am 16. November nach Berlin reisen, teilte das Weiße Haus mit. Von Berlin aus reist er dann am 18. zum Asien-Pazifik-Gipfel ins peruanische Lima weiter. Mit einer neuerlichen Europa-Reise Obamas war nicht mehr gerechnet worden. Am 8. November wĂ€hlen die USA, im Januar scheidet der PrĂ€sident aus dem Amt. Obama war zuletzt im April in Deutschland. Bei einem Besuch der Hannover Messe hatte er den EuropĂ€ern in einer sehr emotionalen Ansprache ins Gewissen geredet. weiterlesen ...

Dazu berichtet dts-nachrichtenagentur.de: Deutschlands Industrie und Politik macht der stĂ€rker werdende Zugriff auslĂ€ndischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schĂŒtzen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager fĂŒr ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

Dazu www.haz.de: Dobrindt plant fĂŒrs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...





























Dazu berichtet neuepresse.de: Mit fĂŒnf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

Nachricht von sport1.de: Versöhnliches Ende eines Fecht-Dramas weiterlesen ...

www.haz.de schreibt: Wirtschaftsklub stellt sich VerbÀnden vor weiterlesen ...

Dazu meldet kreiszeitung.de weiter: Wirksames Ebola-Serum kommt bald aus Niedersachsen weiterlesen ...

N24.de schreibt weiter: Covestro AG -

Bayer-Tochter steigert Gewinn und bekrÀftigt Prognose weiterlesen ...