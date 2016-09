"HANNOVER - Der tiefgreifende Umbau bei Air Berlin und die damit einhergehenden Streckenkürzungen haben ..."

kommt Hannovers Airport über die Landesgrenzen hinaus eine herausragende Bedeutung zu. Außerdem ist er Norddeutschlands einziger Verkehrsflughafen, der rund um die Uhr angeflogen werden kann.

Je nach Saison werden in Hannover zwischen 6000 und 20 000 Passagiere täglich abgefertigt. Über den Frachtterminal transportiert auch Volkswagen Material und Bauteile. Gesellschafter sind die Stadt Hannover, das Land Niedersachsen und der Betreiber des Flughafens Frankfurt, Fraport .





























Dazu berichtet dgap.de: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE0005773303 . Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide deutsch. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September überraschend stark verbessert - quer durch alle Branchen . Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst. Das wichtigste Konjunkturbarometer, der Ifo-Geschäftsklimaindex, schnellte überraschend um 3,2 auf 109,5 Punkte nach oben - das ist der höchste Stand seit gut zwei Jahren. Industrie, Handel und Bauunternehmen berichteten von besseren Geschäften und zeigten sich für die kommenden Monate viel optimistischer. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte, die deutsche Wirtschaft erwarte einen goldenen Herbst. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: MÜNCHEN - Wirtschaft und Fluggesellschaften haben zunehmende Hürden für den Luftverkehr in Deutschland beklagt . Airlines beklagen Sonderlasten in Deutschland. Das gehe von kürzeren Betriebszeiten über höhere Steuern und Gebühren bis zu langen Bearbeitungsfristen. Die Bundesverbände der deutschen Industrie (BDI), der Luftverkehrswirtschaft (BDL) und der Speditionen (DSLV) warnten am Freitag in München, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts "nicht durch nationale Alleingänge zu schwächen". weiterlesen ...

