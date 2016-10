"HANNOVER - Der Energieverbrauch in Deutschland wird nach Einschätzung des Energiekonzerns ExxonMobil bis 2040 trotz ..."

Bild: © ad-hoc-news

Gedeckt werde der Energiebedarf 2040 zu 36 Prozent aus Erdgas, 26 Prozent aus Mineralöl, 24 Prozent aus Erneuerbaren Energien und 11 Prozent aus Kohle. Damit löse Erdgas ab 2030 Erdöl als wichtigsten Energieträger ab. Nach Einschätzung des Energiekonzerns fahren auch 2040 noch zwei Drittel aller Pkw mit Benzin oder Diesel. Reine Elektroautos würden sich nicht durchsetzen, wohl aber könnten Plug-in-Hybrid-Modelle Marktanteile gewinnen. Rund 40 Prozent des Stroms kämen 2040 aus erneuerbaren Quellen. Unter dem Strich werde der Energiesektor in 25 Jahren nur noch halb so viel CO2 produzieren wie heute. Die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung würden damit jedoch nicht erreicht.































Meldung von wallstreet-online.de: Produktion & Verkauf im Gange, Wachstumschancen mit einem GreenTech-Industriemineral im unterentwickelten Markt Nord-Amerikas



{{MP_0}}



Stephan Bogner von Rockstone Research veröffentlichte heute eine Erstanalyse zu Canadian Zeolite Corp . Zeolith: Aus der Nische ins Rampenlicht. (TSX.: CNZ; Frankfurt: ZEON; USA: CNZCF; Marktbewertung: €6 Mio. EUR).



Die sich anbahnende weiterlesen ... wallstreet-online.de weiter: 93% hält die Heidelberger Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7) an der in den USA tätigen Elster Oil & Gas (EOG) . goldinvest.de: Deutsche Rohstoff – US-Tochter legt exzellente Produktionsdaten neuer Bohrungen vor. Das lohnt sich, denn die Gesellschaft hatte Ende Juli sechs neue Horizontalbohrungen in Produktion gebracht, die offenbar kräftig sprudeln. weiterlesen ... aktiencheck.de weiter: Kulmbach - Exxon Mobil-Aktie: Hier könnte sich eine Chance auf der Long-Seite ergeben - Aktienanalyse



Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", könnte sich bei der Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) eine Chance auf der Long-Seite ergeben . Exxon Mobil-Aktie: Hier könnte sich eine Chance auf der Long-Seite ergeben - Aktienanalyse. weiterlesen ... Meldung von wallstreet-online.de: Vom Heidelberger Konzern Deutsche Rohstoff (WKN A0XYG7) kommen sehr gute Nachrichten von den Öl- und Gasaktivitäten in den USA . goldinvest.de: Deutsche Rohstoff – Die US-Töchter sorgen für Phantasie. Dies betrifft vor allem die US-Tochtergesellschaft Elster Oil & Gas, die zusammen mit Partnern in den vergangenen Monaten auf dem nordwestlichen Teil des Wattenbergfeldes umfangreiche Bohrarbeiten auf dem Areal „Wind” vorgenommen hat. Sechs neue Bohrungen wurden durchgeführt. Elster Oil & Gas hält an diesen eine Betriebsbeteiligung von 50 Prozent. weiterlesen ... Dazu berichtet ariva.de weiter: Björn Junker, Chefredakteur GOLDINVEST.de: Deutsche Rohstoff ? Die US-Töchter sorgen für Phantasie weiterlesen ... rumas.de meldet dazu: Exxon Mobil-Aktie: Am Ball bleiben, aber Stopps nachziehen! Chartanalyse weiterlesen ... ariva.de meldet dazu: Stephan Bogner, Rockstone Research: Das perfekte Solenprojekt für jemand wie Albemarle weiterlesen ... spiegel.de schreibt weiter: Geplatztes Abkommen von Doha: Die Öl-Schlacht weiterlesen ... spiegel.de berichtet: Geplatztes Abkommen von Doha: Die Welt ertrinkt im Öl weiterlesen ... www.pnn.de schreibt dazu weiter: Rockefeller ohne Öl: Die moralische Vernunft des Kapitalismus weiterlesen ...

Prognose: Deutscher Energieverbrauch sinkt bis 2040 um ein DrittelHANNOVER - Der Energieverbrauch in Deutschland wird nach Einschätzung des Energiekonzerns ExxonMobil bis 2040 trotz einer deutlich höheren Wirtschaftsleistung um über 30 Prozent zurückgehen. Möglich werde der Rückgang vor allem durch die effizientere Nutzung von Energie, heißt es in der aktuellen ExxonMobil-Energieprognose, die am Donnerstag in Hannover veröffentlicht wurde. So könnten Autos mit einer Tankfüllung doppelt so weit fahren wie heute und der Bedarf an Heizenergie gehe um 15 Prozent zurück. Zudem verschiebe sich die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland von der Industrie zum weniger energieintensiven Dienstleistungssektor.