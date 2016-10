"HANNOVER/BERLIN - Ganz schlechte Nachrichten für Tausende Urlauber: Der Ferienflieger Tuifly kapituliert vor den ..."

Einzig gute Nachricht in diesem Chaostagen: Um Urlauber aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, hat Tui erneut Flugzeuge anderer Airlines gechartert. Mit dem Hinkommen sieht es ungleich schlechter aus. Und im bevölkerungsreichen Bundesland Nordrhein-Westfalen beginnen am Wochenende die Herbstferien.

Die Auseinandersetzung zwischen Belegschaft und Management bei Tuifly bringt die Fluggäste auf die Barrikaden. Bislang habe man rund 500 Ansprüche auf Ausgleichszahlung verärgerter Kunden auf dem Tisch, sagte der Geschäftsführer des Flugrechteportals Flightright, Philipp Kadelbach, dem in Konstanz erscheinenden "Südkurier" (Freitag). Sollte es weiterhin zu Flugausfällen kommen, rechne man innerhalb kurzer Zeit mit 1500 bis 2000 weiteren Anträgen.

"Wir versuchen alles, um die Auswirkungen auf die Gäste so gering wie möglich zu halten", sagte Tuifly-Aufsichtsratschef Henrik Homann der "Bild"-Zeitung (Freitag). "Wir wissen, dass das leider momentan nicht bei allen Kunden gelingt." Piloten müssten keine Einbußen durch neue Verträge fürchten. "Die Firma bleibt bestehen, die Tuifly behält ihren Sitz in Deutschland, die Tarifverträge bleiben bestehen."

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einer inakzeptablen Situation. "Die Airlines müssen ihrer Verantwortung gegenüber den Fluggästen nachkommen", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Interne Konflikte müssen am Verhandlungstisch ausgetragen werden und nicht auf den Rücken der Passagiere."

Als Hintergrund werden der tiefgreifende Umbau der hoch verschuldeten Air Berlin und damit einhergehende Veränderungen bei der Tuifly gesehen. Die deutsche Fluggesellschaft des Touristikkonzerns Tui soll gemeinsam mit Air-Berlin-Teilen in eine neue Dachholding für Ferienflieger integriert werden. Arbeitnehmervertreter fürchten Job-Verluste und schlechtere Tarifbedingungen.

Tausende Passagiere beider Airlines mussten bereits am Donnerstag auf ihre Verbindungen warten oder ihre Urlaubsreisen zu den Herbstferien gleich ganz abblasen. Air-Berlin-Sprecher Uwe Kattwinkel sprach von einer "schwierigen, dramatischen Situation vor allem für unsere Fluggäste". Air Berlin schloss mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, Verdi und dem Gesamtbetriebsrat eine Krisenvereinbarung, in der Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal bis einschließlich Sonntag zu freiwilligen Einsätzen aufgerufen werden.

Ihre Gäste will die Tuifly nicht entschädigen. Eine Sprecherin betonte: "Die massenhaften und äußerst kurzfristigen Krankmeldungen sind ein außergewöhnlicher und nicht vermeidbarer Umstand im Sinne von höherer Gewalt." Ganz anders sieht das Flightright: Krankheitswellen zählten zu den normalen Betriebsrisiken, die Airlines zu jeder Zeit einkalkulieren müssten.





























Mehr dazu von dpa.de: BERLIN - Tui und Etihad wollen aus Tuifly und Teilen der Air Berlin einen neuen Airline-Verbund für Urlaubsflüge formen . Tui und Etihad formen neuen europäischen Airline-Verbund. Der deutsche Touristikkonzern und die arabische Fluggesellschaft bestätigten am Mittwoch die laufenden Gespräche. Sie kündigten an, der Verbund werde sich auf Punkt-zu-Punkt-Verkehr zu wichtigen Urlaubszielen fokussieren und sein Streckennetz von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus bedienen. Das Vorhaben ist Teil der Sanierungsbemühungen für die hoch defizitäre Fluggesellschaft Air Berlin, an der Etihad gut 29 Prozent hält. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: BERLIN - Die arabische Fluggesellschaft Etihad und der Touristikkonzern Tui wollen einen neuen europäischen Airline-Verbund formen - und die deutsche Tuifly mit Teilen von Air Berlin zusammenlegen . Tui und Etihad: Gründen neuen europäischen Airline-Verbund. Der Verbund solle sich auf den Punkt-zu-Punkt-Verkehr zu wichtigen touristischen Märkten fokussieren, teilten beide Konzerne am Mittwoch mit. Der Verbund werde sein Streckennetz von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus bedienen. "Zu gegebener Zeit" werde dazu ein Grundsatzabkommen zwischen der Tui AG, der Etihad Aviation Group und der Air Berlin PLC unterzeichnet. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von yahoo.com: Die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland ist nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) kleiner als weithin angenommen . IW Köln: Gehaltsunterschied zwischen Mann und Frau geringer als angenommen. Werde die Bezahlung in ähnlichen Branchen und Positionen miteinander verglichen, verringere sich der Gehaltsunterschied von etwa einem Fünftel auf rund 6,6 Prozent, wie das IW mitteilte. Das Institut sieht keinen Grund für ein staatliches Eingreifen. Das kritisierte die IG Metall scharf. weiterlesen ...

aktiencheck.de: (Wiederholung: Im zweiten Absatz, zweiter Satz wurde die Schreibweise der Firma Oechsler AG berichtigt )



ANSBACH - Der Sportartikelhersteller Adidas bringt die Produktion ein Stück weit zurück vor die Haustür: 23 Jahre nachdem die letzte konzerneigene Fabrik in Deutschland dicht gemacht hat, rollt der Konzern das Projekt "Made in Germany" neu auf . WDH/ROUNDUP: Adidas setzt bei Produktion stückweise wieder auf 'Made in Germany'. weiterlesen ...

rhein-zeitung.de schreibt dazu: Tui und Etihad formen neuen europäischen Airline-Verbund weiterlesen ...

Dazu meldet boerse-online.de: Berenberg-Chefvolkswirt: Was bedeutet ein Brexit für die Börsen, Herr Schmieding? weiterlesen ...

spiegel.de schreibt dazu: Falschgeld-Schwemme: So viele Euro-Blüten gab es noch nie weiterlesen ...

Mitteilung von ingenieur.de: Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Unternehmen halten sich weiterlesen ...

ingenieur.de: Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Unternehmen halten sich weiterlesen ...