"HANNOVER - Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei Volkswagen plant Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies ..."

Bei dem Gipfeltreffen der niedersächsischen Zulieferindustrie soll es um Auswirkungen des Zukunftspakts gehen, den der gebeutelte Autobauer am Freitag vorgestellt hatte. Dieser Pakt sieht neben Reformen und Stellenabbau auch eine Neuausrichtung bei den Zukunftsthemen Elektro-Mobilität und Digitalisierung vor. In Niedersachsen beschäftigt Volkswagen rund 110 000 Menschen; nochmal so viele sind es in den Zulieferunternehmen.

Angesichts des Wandels der Mobilität gelte es auszuloten, wie die Zulieferer etwa über neue Komponenten daran teilhaben könnten, erklärte Lies. Er betonte, dass der Gipfel durchaus den Anstoß geben könnte für ein bundesweites Treffen dieser Art.

Zuvor hatte auch die CDU-/FDP-Opposition gefordert, dass Zulieferer über auf sie zukommende Herausforderungen bei VW informiert werden. Sie forderte zudem als Signal des Managements einen Verzicht auf die Boni der vergangenen Jahre. Der frühere VW-Aufsichtsrat und heutige FDP-Fraktionsvize Jörg Bode sprach sich mit Hinweis auf eine ähnliche Praxis bei der Deutschen Bank für entsprechende Rückforderungen aus. Anders als bisher dargestellt, gebe es durchaus Möglichkeiten dafür.

Harsche Kritik gab es zudem für Äußerungen von VW-Konzernchef Matthias Müller. Er hatte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ein mangelndes Kundeninteresse für den schleppenden Absatz von E-Autos verantwortlich gemacht und betont, dass er Entschädigungswünsche der von der Dieselkrise in Europa betroffenen Kunden nur "emotional" nachvollziehen könne. "Ich halte die Äußerung für mehr als ungeschickt", sagte Lies und betonte: "Das ist der völlig falsche Weg." VW habe das aber nun verstanden.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete und Vize-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer kritisierte: "Die Kommunikation des Konzerns ist unterirdisch." Der Konzern müsse nun endlich wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommen, um verlorenes Vertrauen bei Kunden und Zulieferern zurückzugewinnen. Toepffer hielt zudem der Landesregierung vor, bei Volkswagen zu lange nur beobachtet zu haben statt aktiv zu gestalten.





dpa.de weiter: BERLIN/HANNOVER - Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft fordert von der Politik ein Verkaufsverbot von Gänse- und Entenstopfleber in Deutschland . Geflügelbranche will Ende des Stopfleber-Verkaufs in Deutschland. Das geht aus einem Positionspapier des Verbands hervor, das am Montag in Hannover verabschiedet wurde. Das Fleisch von Tieren, die im Ausland eigentlich für die Stopfleber-Produktion gemästet wurden, soll zudem bei einem späteren Verkauf in Deutschland gekennzeichnet werden, hieß es weiter. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von presseportal.de: Bonn - Die Revolution hat einen Namen: Industrie 4 0 Politik und Wirtschaft kündigen einen radikalen Wandel an, der nicht nur die Produktion in den Fabriken in einem nie dagewesenen Ausmaß verändern wird . phoenix Thema: Mensch.Macht.Arbeit - Industrie 4.0 - Montag, 31. Oktober 2016, 12.45 Uhr. Roboter und Computeralgorithmen rütteln an den Grundfesten der weiterlesen ...

Meldung von heute.de: VW streicht 23.000 Jobs in Deutschland weiterlesen ...

heute.de schreibt dazu: VW streicht offenbar Zehntausende Jobs weiterlesen ...





























Weitere Nachricht dazu von n-tv.de: Nicht nur ein Problem Amerikas: Schäuble warnt vor Trump-Effekt weiterlesen ...

Dazu meldet volksfreund.de weiter: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...

wz-newsline.de meldet dazu: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...

Meldung von www.pnn.de: Zellenproduktion: Batterie-Dilemma reloaded weiterlesen ...