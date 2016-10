Hamburg - Über viele Jahre beweist Care-Energy nun, dass im Interesse der Kunden, als Energiedienstleister gearbeitet wird. Jeden Tag setzt sich das junge Unternehmen zum Ziel, besser zu sein als am Vortag.

Wer kennt sie nicht, die nahezu unschlagbaren Preise der Care-Energy AG, aber wussten Sie, dass es auch noch besser geht?

Erst heute kam aus dem Kundencenter wieder die Mitteilung, dass der Kunde bei der Care-Energy AG 130 Euro monatlichen Abschlag bezahlte und von seinem neuen kostenoptimierten Versorger die Mitteilung erhielt, dass er nun 110 Euro pro Monat zu zahlen hat.

Alle Anbieter, mit allen Tarifen in einer Datenbank, und das mit allen möglichen Tarifen und Sondertarifen, wie HT, NT, Wärmepumpenstrom, Heizstrom und Schwachlaststrom.

Doch wie kann man schnell und einfach die Energiekosten optimieren?

Ein Besuch der sich lohnt: http://vergleichsrechner.care.energy

Sie haben es nicht so mit dem Internet? Ist doch kein Problem, denn genau deshalb nennt sich das Unternehmen Care. "Wir kümmern uns sehr gerne auch offline darum. Rufen Sie doch gleich 0800 7241538 an und lassen Sie alles telefonisch erledigen", lautet es aus dem Kundencenter.

Energieeffizienz = Energieverbrauch senken

Sie meinen, dass das schwer ist? Nun, es ist ein eigener Job, der Job eines Energiedienstleisters und dafür ist Care-Energy gerne da.

Für die Online-Tiger, gibt es einen eigenen Web-Shop, welcher den Kunden derzeit mit rund 350.000 Produkten aus den Bereichen, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Installationsmaterial versorgt. Auf http://shop.care.energy wird klar wo die Reise hingeht.

Aber auch hier gibt es ein Offline-Service:

"Unsere kompetenten und freundlichen Energieberater, welche Sie sehr gerne vor Ort besuchen und eine ausführliche Produktberatung durchführen. Rufen Sie doch gleich 0800 7241538 an und fordern Sie einen Außendienstbesuch an. Sollten Sie weder das Internet nutzen wollen, noch einen persönlichen Außendienstbesuch bei Ihnen zu Hause wünschen, kommen Sie uns doch einfach in einem unserer 11 deutschen Shops besuchen" so Martin Richard Kristek stolz, denn für jeden Kunden bietet er scheinbar die beste Lösung.

