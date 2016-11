"HAMBURG - Nach dem geplanten Stellenabbau in der Triebwerksüberholung droht einer weiteren Sparte der Lufthansa ..."

Lufthansa werden bis dahin ihrer regelmäßigen Überprüfung unterzogen.



-A380-Jets des Mutterkonzernswerden bis dahin ihrer regelmäßigen Überprüfung unterzogen.





















Flugzeugüberholung bei Lufthansa Technik in Hamburg droht AusHAMBURG - Nach dem geplanten Stellenabbau in der Triebwerksüberholung droht einer weiteren Sparte der Lufthansa Technik in Hamburg das Aus. Der Vorstand prüfe derzeit die Schließung der Flugzeugüberholung, sagte ein Sprecher des Unternehmens dem "Hamburger Abendblatt" (Mittwoch-Ausgabe). Diese schwerwiegende Entscheidung werde mit der gebotenen Sorgfalt, aber zügig getroffen, ergänzte der Sprecher auf Anfrage. Die Hamburger Sparte sei defizitär. In dem Bereich gibt es 400 Arbeitsplätze.