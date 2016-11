"HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Infineon nach der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz von "Hold" auf ..."

Dazu aktiencheck.de weiter: Hamburg - Infineon -Aktienanalyse von Analystin Tammy Qiu von der Berenberg Bank: Tammy Qiu, Analystin der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen und Ausblick weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) und erhöht das Kursziel von 15 auf 20 Euro . Infineon-Aktie: Langfristiges Margenziel angehoben - Berenberg Bank rät zum Kauf und erhöht Kursziel - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet anleihencheck.de: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Infineon Technologies AG (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) gibt heute das Ergebnis für das am 30 . Infineon vorläufige Quartalszahlen Q4: Umsatz von 1.675 Mio. Euro - Anleihenews. September 2016 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2016 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Infineon hat erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen - mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum und einem ordentlichen weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet: Frankfurt - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Becker von der Commerzbank: Thomas Becker, Aktienanalyst der Commerzbank, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen und Ausblick weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) . Infineon-Aktie: Erhöhte Margenziele überraschen positiv - Kaufen! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de weiter: Unterschleissheim - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Günther Hollfelder von der Baader Bank: Günther Hollfelder, Aktienanalyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) . Infineon-Aktie: Erhöhung der Margenziele - Baader Bank bestätigt Kaufempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Infineon-Aktie: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung jetzt möglich! Chartanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Infineon-Aktie: kleine, aber feine Übernahme! - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Infineon-Aktie: S&P Global-Analyst erhöht Gewinnprognosen und Kursziel! Aktienanalyse weiterlesen ...

www.hna.de schreibt weiter: Schwesternwohnheim: Mieter können bleiben weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de weiter: Infineon-Aktie: eines der besten Investments mit Bezug zu Elektroautos! - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Infineon-Aktie: Aussichtsreiches Chartbild - Kursziel bei 18 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...