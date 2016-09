"HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat SAP mit Blick auf eine hauseigene Investorenkonferenz in München auf "Buy" ..."

Bild: © ad-hoc-news

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX aktiencheck.de berichtet: Frankfurt - SAP-Aktienanalyse von Analyst Thomas Becker von der Commerzbank : Thomas Becker, Analyst von der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) . SAP-Aktie: US-Konkurrent liefert durchwachsene Zahlen - Commerzbank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ... Dazu meldet dgap.de: SAP SE, DE0007164600 . SAP SE deutsch. weiterlesen ... Artikel von dgap.de: SAP SE, DE0007164600 . SAP SE deutsch. weiterlesen ... fondscheck.de berichtet: Frankfurt (www fondscheck de) - Sie sind ein Spiegelbild der Börsen: ETFs auf den DAX, EURO STOXX, Dow Jones und Co , berichten die Experten vom BVI Anleger könnten die Entwicklung dieser börsengehandelten Wertpapier-Indices nicht nur täglich in der Zeitung, sondern auch im Minutentakt im Internet nachvollziehen . ETFs als Spiegelbild der Börsen - ETF-Analyse. weiterlesen ... Mehr dazu von rumas.de: SAP-Aktie: Weiterhin starke Dynamik bei Hana - UBS rät zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ... Weitere Nachricht von rumas.de: SAP-Aktie: Überdurchschnittliche Entwicklung - Aktienanalyse weiterlesen ... Mehr dazu von meedia.de: Kommentar zu Apples Arroganzanfall: So watscht das Web Marketingchef Phil Schiller für den „Mut“ ab, beim iPhone 7 die Kopfhörerbuchse abzuschaffen von Digital ist besser weiterlesen ... rumas.de meldet: SAP-Aktie: Kontrollierte Transformation zum Cloud-Geschäft bezweifelt - Exane BNP rät weiter zum Verkauf! Aktienanalyse weiterlesen ... Dazu berichtet rumas.de weiter: SAP-Aktie: Absoluter DAX-Favorit! Diese Aktie muss man haben! Aktienanalyse weiterlesen ... Dazu schreibt rumas.de weiter: SAP-Aktie: Von dieser Aktie kann man noch etwas erwarten! Aktienanalyse weiterlesen ...

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 87 EuroHAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat SAP mit Blick auf eine hauseigene Investorenkonferenz in München auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe sich bei der Veranstaltung auf seine mittelfristigen Wachstumsfaktoren fokussiert, schrieb Analyst Gal Munda in einer Studie vom Dienstag. Das Unternehmens-Informationssystem ERP werde gerade neu aufgelegt und sei der wichtigste Geschäftstreiber. Dazu sei die schnelle Datenbank Hana, die das Produkt Business Suite ablöse, das am schnellsten angenommene Produkt in der Unternehmensgeschichte./gl/fbr