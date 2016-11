"HAMBURG - Die deutsche Hafenwirtschaft berät angesichts sinkender Warenumschläge über die Lage der Branche "

Die deutschen Häfen haben laut früheren Angaben des Statistischen Bundesamts im ersten Halbjahr 2016 weniger Güter von Seeschiffen umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtmenge ging demnach um 2 Prozent oder 3 Millionen Tonnen auf 148,8 Millionen Tonnen.





Zafer Rüzgar, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) . HHLA-Aktie: Überzeugende Q3-Zahlen - Kursziel erhöht - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: HAMBURG - Der Hamburger Hafenkonzern HHLA sieht die Talsohle bei seinem Containerumschlag durchschritten . HHLA sieht Talsohle bei Containerumschlag durchschritten. Zwar habe dieser von Januar bis September 2016 mit 4,9 Millionen Standardcontainern (TEU) noch um 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, es zeigte sich nach Angaben des Unternehmens vom Donnerstag im Jahresverlauf jedoch ein Aufwärtstrend. Nach einem Mengenrückgang im ersten Halbjahr wurde im dritten Quartal wieder ein Anstieg von 5,6 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal verzeichnet. Der Umsatz des Segments ging um 1,2 Prozent auf 512,7 Millionen Euro Millionen Euro bis Ende September zurück, wie die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mitteilte. weiterlesen ...

Hamburger Hafen und Logistik AG setzt stabile Geschäftsentwicklung fort



10 11 2016 / 07:30

