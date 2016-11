Noch in seiner Amtszeit plant Ebeling ein neues Geschäftsmodell einzuführen. Der TV-Konzern will sich vom Werbegeschäft noch unabhängiger machen, indem er eigene Produkte in die Läden bringt, die er auf seinen Sendern bewirbt. Als Beispiele nannte Ebeling in dem Interview Snacks für Veganer, Biokosmetik oder Diätprodukte. Mit eigenen Produkten könne der Konzern auch aus der digitalen Welt hinausgehen und sie in Apotheken, Spezialgeschäften für Nahrungsergänzungsmittel oder Drogerien anbieten.

Bisher hatte ProSiebenSat.1 stark auf digitalen Handel gesetzt, um seine Werbeabhängigkeit zu mindern. Der direkte Handel mit eigenen Produkten sei der nächste Schritt, sagte Ebeling.





Dazu schreibt dpa.de weiter: HAMBURG - Der Vorstandschef von ProSiebenSat 1 , Thomas Ebeling, kündigt seinen Abschied für das Jahr 2019 an . ProSiebenSat.1-Chef Ebeling will 2019 aufhören. Er wolle seinen bis dahin laufenden Vertrag nicht mehr verlängern, sagte der 57-jährige Chef des Medienkonzerns dem "Manager Magazin" (Erscheinungstag 18. November ). "Dann soll nach Möglichkeit auch Schluss sein." Mit einem Alter von dann 60 Jahren sollte man seiner Ansicht nach kein Medienunternehmen mehr leiten. Ebeling führt ProSiebenSat.1 seit 2009. weiterlesen ...

Dazu berichtet wallstreet-online.de: Erste Regel bei Kurslücken, den „Gaps“ lautet: Investiere in Richtung des Gaps! So bildete sich in der ProSiebenSat1-Aktie erst Anfang November ein Abwärts-Gap und seitdem rutscht der Kurs weiter nach unten



Tageskerzen ProSiebenSat 1 Media AG



{{MP_0}}



Mit Ausbruch aus einem Abwärtstrendkanal hat sich die Abwärtsdynamik zudem beschleunigt . PROSIEBENSAT1: Erholungen verkaufen!. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: HANNOVER - Deutschland und Europa sollten nach Meinung Günther Oettingers, EU-Kommissar für Digitales, mehr für die Datensicherheit tun . EU-Kommissar Oettinger fordert digitales 'BGB' für Europa. "Wir brauchen ein digitales, europäisches BGB", forderte Oettinger in Anspielung auf das zentrale deutsche Regelwerk der Beziehungen zwischen Privatpersonen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Oettinger sprach am Mittwochabend auf dem Tag der niedersächsischen Wirtschaft der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) in Hannover. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

kledy.de weiter: Bericht: Jeder achte Mobilfunkkunde Opfer unzulässiger Abrechnungen weiterlesen ...





























Dazu berichtet sport1.de: Cacau wird Integrationsbeauftragter weiterlesen ...

Mitteilung von politikexpress.de: neues deutschland: Nur etwa jeder zwölfte Studierende hat Chance auf einen Wohnheimplatz weiterlesen ...

11freunde.de berichtet: U20-WM: DFB-Juniorinnen dicht vor Viertelfinaleinzug weiterlesen ...

zeit.de berichtet: Statistisches Bundesamt : Zahl der Erwerbstätigen auf Rekordhoch weiterlesen ...

Dazu berichtet zeit.de weiter: Statistisches Bundesamt: Zahl der Erwerbstätigen auf Rekordhoch weiterlesen ...