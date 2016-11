"HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Henkel nach einer Investorenveranstaltung von "Hold" auf "Buy" ..."

Dazu schreibt aktiencheck.de: Hamburg - Henkel -Aktienanalyse von Aktienanalyst Jörg Frey von Warburg Research : Jörg Frey, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Investorenveranstaltung zum Kauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co . Henkel-Aktie: Kursrückgang übertrieben - Warburg Research rät zum Kauf und erhöht Kursziel - Aktienanalyse. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF). weiterlesen ...

Dazu schreibt aktiencheck.de weiter: Frankfurt - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Andreas Riemann von der Commerzbank : Andreas Riemann, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co . Henkel-Aktie: Sehr starke operative Marge in Q3! Commerzbank rät zum Kauf - Aktienanalyse. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF). weiterlesen ...

Artikel von aktiencheck.de: Wir hatte zuletzt die Henkel-Aktie (DE0006048432) zum Kauf empfohlen, da die Aktie ein steigendes Dreieck ausgebildet hatte Aus dem Dreieck ist eine Rechteck-Formation geworden, und die Aktie hat auch, wie erwartet, neue Allzeithochs erreicht . Henkel: Kusziel wird beibehalten!. Auch mit der neuen Formation bleibt unser Kursziel von 124/125,00 Euro bestehen, denn die Aktie entwickelt sich technisch stark und dürfte sehr bald weitere Allzeithochs erreichen. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de: Frankfurt - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Andreas Riemann von der Commerzbank: Andreas Riemann, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co . Henkel-Aktie: Sehr hohe Margen in allen Geschäftsbereichen! Commerzbank rät nach Q2-Zahlen zum Kauf - Aktienanalyse. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF). weiterlesen ...

rumas.de schreibt weiter: Henkel-Aktie: Der Senkrechtstarter bleibt attraktiv! Hochstufung und Kurszielerhöhung - Aktienanalyse weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: Henkel-Aktie: Übernahme von Sun Products früher abgeschlossen - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de weiter: Henkel-Aktie: Solide Q2-Zahlen - Margenzuwachs überrascht positiv! Berenberg Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de schreibt weiter: Henkel-Aktie: Anlagehintergrund weiterhin intakt - Kaufempfehlung nach Q2-Zahlen - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de schreibt dazu: Henkel-Aktie: Baader Bank rät zum Kauf - Übernahme von Sun Products klar positiv! Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: Henkel-Aktie: Commerzbank rät zum Kauf - Konsumgüter-Konzern vor einer Übernahme in den USA? Aktienanalyse weiterlesen ...