Golden Dawn Minerals: British Columbias nächstes Goldminen-Powerhouse? 

Gestern veröffentlichte Marc Davis auf der renommierten Minenplattform Mining.com einen treffend formulierten Artikel über Golden Dawn Minerals Inc., der ins Deutsche übersetzt wurde und untenstehend verfügbar ist. In seinem Artikel nimmt er Stellung zu der jüngsten Übernahme von Kettle River Resources und erklärt die Signifikanz der akquirierten Minen und Explorationsziele für die Zukunft von Golden Dawn.

Manch einer mag denken, dass sich diese Akquisition eher langfristig auf den Unternehmenserfolg auswirken wird und kurzfristig keinen Effekt haben wird. Ich vermute jedoch, dass diese Akquisition das Unternehmen besonders attraktiv für institutionelle Investoren macht. Die Zeit (und der Aktienkurs) erscheint günstig.

Da die Bohrungen an den May Mac und Amigo Mine bereits seit Wochen im Gange sind, erwarte ich in Kürze die Bekanntgabe der ersten Bohrergebnisse. Aus Unternehmenskreisen habe ich gehört, dass etwa 15 Arbeiter seit Wochen mit der Rehabilitierung der Minen und Greenwood Verarbeitungsanlage beschäftigt sind und dass grosse Fortschritte gemacht werden.

Die nächsten Wochen sollten einen erhöhten Newsflow bringen, der das Unternehmen zunehmend zu einem "Powerhouse" in British Columbia aufsteigen lassen wird. Anfang 2017 wird die Verarbeitung der ersten Grossprobe ("bulk sample") aus May Mac antizipiert. Bei Gehalten von 6 g/t Gold könnten mit 10´000 Tonnen Erz rund 1´900 Unzen Gold mit der eigenen Verarbeitungsanlage produziert werden, die beim aktuellen Goldpreis Einnahmen von bis zu $2,4 Mio. CAD generieren würden.

Das Besondere bei Golden Dawn ist, dass – wie Marc Davin in seinem Artikel mehrmals betont – keine behördlichen Hürden mehr im Weg stehen und die wichtigsten Genehmigung für den Minenstart bereits vorhanden sind. Darüberhinaus profitieren die Projekte von bereits vorhandener Infrastrukur. Mehr als $40 Mio. CAD wurde von vorherigen Betreibern investiert, doch machte 2008 der Goldpreis bei $750 USD/Unze dem Projekt einen Strich durch die Rechnung. Mit "All-in"-Produktionskosten von $820 USD/Unze eröffnet sich für Golden Dawn beim aktuellen Goldpreis eine grosse Chance, die Rentabilität der Projekte mit nur kurzen Entwicklungszeiten zu beweisen. Institutionelle Investoren steigen typischerweise schon viel früher ein, vor allem wenn die Ressourcenbasis mit exzellentem "Blue Sky"-Explorationspotential stark vergrössert werden kann.

Golden Dawn Minerals: British Columbias nächstes Goldminen-Powerhouse?

Von Marc Davis, Mining.com, am 19. Oktober 2016

Im Verborgenen zu glänzen ist oftmals eine gewinnbringende Strategie in der viel auf dem Spiel stehenden Welt der Hightech-Innovation.

Doch ist diese Methode auch vorteilhaft im Bereich der Goldminen?

Für ein Junior-Goldminenunternehmen, das sich zu einem Wettbewerbsvorteil hinbewegt, ist es manchmal der sicherste Weg, um den Erfolgsfall sicherstellen zu können.

Die in Vancouver ansässige Golden Dawn Minerals (TSX.V: GOM; Frankfurt: 3G8A) ist ein gutes Beispiel.

Das Unternehmen tätigte soeben den nächsten grossen Schritt in Richtung ihrem ultimativen Ziel der Ansammlung von mehr als 1 Million Unzen Gold in hochgradigen Erzvorkommen in einem historischen Goldminendistrikt im Süden von British Columbia – Greenwood.

Diese Bekanntmachung kann zum Meilenstein werden: Golden Dawn hat es vollbracht, ihre Landpositionen in den goldreichen Greenwood Goldfeldern nahe der Stadt Grand Forks zu verdreifachen.

Am Bedeutendsten ist, dass die neue Akquisition von zusätzlichen 10‘400 Hektar für ihr Projektportfolio in den Greenwood Goldfeldern mehrere kleine historische Minen und nicht-entwickelte Lagerstätten beinhaltet. (Diese neuen Grundstücke, die von Nadina Resources übernommen werden, sind in der untenstehenden Karte in violett eingezeichnet.)

Somit kann Golden Dawn auf ihren existierenden Goldbestand erfolgreich aufbauen, der aus drei kleinen zuvor produzierenden Goldminen besteht – nämlich Lexington, May Mac und Golden Crown.

Und genau dort wird das Unternehmen ihre Testminenproduktion im ersten Quartal nächsten Jahres starten, indem mit einem 10‘000 Tonnen Grossproben-Abbau aus bestimmten hochradigen Goldadern in der May Mac Mine begonnen wird.

Im Anschluss daran sind die Planungen bereits im Gange, um die Lexington Mine im 2. Quartal 2017 wieder in Betrieb zu nehmen. Am Wichtigsten ist, dass die Mine bereits genehmigt ist, was bedeutet, dass keine behördlichen Hürden mehr im Weg stehen.

Es ist zugleich wichtig hervorzuheben, dass praktisch die gesamte benötigte Mineninfrastruktur bereits vor Ort einsatzbereit ist, um alle drei Lagerstätten und jedweden weiteren Minenbetrieb in der Gegend zu bearbeiten. Dies beinhaltet eine moderne Verarbeitungsanlage und eine Absetzteichanlage. Diesen Minen kommt auch zugute, dass Zugang zu Elektrizität, Wasser und einer nahegelegenen Schnellstrasse bereits vorhanden ist.



Oben ist die moderne Verarbeitungsanlage, die sich vor Ort befindet und im Besitz von Golden ist, abgebildet.

Alles in allem sind mindestens 500‘000 Unzen hochgradiges Gold und „Goldäquivalent“ (der gesamte Wert an Gold, Silber und Kupfer umgerechnet in Gold) das Ziel von Lexington, May May und Golden Crown. Das Unternehmen hofft, dieses Ziel mit Bohrungen zu erreichen, vor allem in bekannten hochgradigen Goldzonen.