"GENF - Im Dauer-Subventionsstreit zwischen den weltgrößten Flugzeugbauern Airbus und Boeing vor der ..."

Die WTO stellte in dem Urteil fest, die reduzierte Unternehmenssteuer fĂŒr die kĂŒnftige Fertigung des neuen Langstreckenflugzeugs sei faktisch daran gekoppelt, heimische statt importierte GĂŒter zu verwenden. Ein Verstoß gegen die internationalen Handelsregeln.

"Wir erwarten, dass die Vereinigten Staaten (...) diese Subventionen ohne Zeitverzögerung einstellen", teilte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström mit. Die EU beziffert die illegale UnterstĂŒtzung des US-Steuerzahlers fĂŒr das zweistrahligen Langstreckenflugzeugs auf 5,7 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) bis 2040.

Boeing erklĂ€rte dagegen, es gehe um "kĂŒnftige Anreize" von nicht mehr als 50 Millionen US-Dollar jĂ€hrlich. Man gehe davon aus, dass sowohl die EU als auch die USA in Berufung gingen, sagte eine Sprecherin. "Das bedeutet, dass diese Entscheidung noch fĂŒr einige Jahre nicht rechtskrĂ€ftig sein wird."

Die 777X ist ein zweistrahliges Flugzeug, das mit der A350-Familie von Airbus konkurrieren soll. Die ersten Maschinen sollen 2020 ausgeliefert werden.

Die EU und die USA liefern sich bereits seit mehr als einem Jahrzehnt einen Streit um die RechtmĂ€ĂŸigkeit von Subventionen fĂŒr die Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Sie werfen sich dabei gegenseitig vor, gegen WTO-Regeln zu verstoßen. Erst im September hatte ein WTO-Schiedsgericht festgestellt, dass die EU staatliche ZuschĂŒsse fĂŒr den europĂ€ischen Branchenriesen Airbus nicht ausreichend eliminiert habe. Die EU ging in Berufung. Eine Entscheidung ĂŒber eine weitere Beschwerde der EuropĂ€er gegen Boeing wird fĂŒr das FrĂŒhjahr erwartet.

Airbus beklagte am Montag erneut einen enormen Schaden durch US-Subventionen. Staatliche UnterstĂŒtzung fĂŒr die 777X und das Modell 787 habe habe Airbus bereits um VerkĂ€ufe im Wert von mindestens 95 Milliarden Dollar gebracht, meinte Airbus-Verkehrsflugzeugchef Fabrice BrĂ©gier.

Airbus-Chef Tom Enders rief zu einer einvernehmlichen Lösung auf. "Die WTO-Schlacht ist eine Schlacht der Vergangenheit, von der nur die Armee von RechtsanwĂ€lten profitiert, die beide Seiten seit mehr als einem Jahrzehnt beschĂ€ftigt", sagte er. Der einzige Ausweg sei, sich auf weltweit anwendbare Regeln fĂŒr die UnterstĂŒtzung der zivilen Luftfahrtindustrie zu verstĂ€ndigen. Airbus deutete an, dass andere LĂ€nder sonst den Schluss ziehen könnten, dass eine Subventionierung der eigenen Luftfahrtindustrie nicht geahndet wird.

Die Auseinandersetzungen vor der WTO begannen, nachdem Washington 2004 ein 1992 mit der EU geschlossenes Subventionsabkommen aufgekĂŒndigt und Beschwerde bei der WTO eingelegt hatte.





