"Gegen den Willen von Parteichefin Merkel beschließt die CDU die Aufhebung des Kompromisses zur doppelten ..."

Berlin - Nach dem CDU-Beschluss zur Aufhebung des Koalitionskompromisses zur doppelten StaatsbĂŒrgerschaft versuchen fĂŒhrende Christdemokraten, die Wogen zu glĂ€tten. Die stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner und Volker Bouffier stellten sich hinter Kanzlerin Angela Merkel.

Die Parteichefin hatte direkt nach der des Parteitags in Essen erklÀrt, beim Doppelpass werde es in dieser Legislaturperiode geben.

Scharfe Kritik an dem Delegierten-Votum kam erneut von SPD und GrĂŒnen. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZDM) nannte den CDU-Beschluss ein «fatales Signal fĂŒr die Betroffenen». Lob kam von CSU-Chef Horst Seehofer und .

Merkel hatte direkt nach dem CDU-Kongress in TV-Interviews erklĂ€rt, sie halte den Parteitagsbeschluss fĂŒr falsch. «Ich glaube auch nicht, dass wir einen Wahlkampf ĂŒber den Doppelpass machen, wie wir das frĂŒher mal gemacht haben», ergĂ€nzte sie. Die Delegierten hatten mit knapper Mehrheit fĂŒr einen Antrag der Jungen Union gestimmt, die sogenannte fĂŒr in Deutschland geborene Kinder auslĂ€ndischer Eltern wieder einzufĂŒhren. Dabei geht es hauptsĂ€chlich um Kinder tĂŒrkischer Eltern.

SPD-Vize Ralf Stegner vertrat im Bayerischen Rundfunk die Ansicht, Merkel sei nach dem Beschluss geschwĂ€cht. Die Entscheidung treibe die DeutschtĂŒrken in die Arme des umstrittenen tĂŒrkischen PrĂ€sidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Sprecher des einflussreichen linken FlĂŒgels in der SPD-Fraktion, Matthias Miersch, sagte der Deutschen Presse-Agentur: «FĂŒr die SPD ist damit klar, dass die Zeit der großen Koalition zu Ende geht.»

GrĂŒnen-Chef Cem Özdemir warf der CDU einen Schlingerkurs vor. Sie verfolge «mal eine liberale FlĂŒchtlingspolitik, dann wieder das Gegenteil», sagte er im Deutschlandfunk. Die Co-Vorsitzende Simone Peter sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: «Die CDU zelebriert einen Rechtsruck in der FlĂŒchtlingspolitik.» GrĂŒnen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Mit uns wird es die WiedereinfĂŒhrung der Optionspflicht nicht geben.»

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sagte den Dortmunder «Ruhr Nachrichten», eine Umsetzung des Parteitagsbeschlusses im Parlament wÀre nur mit anderen Fraktionen möglich. «Das zeichnet sich derzeit nicht ab.» CDU-GeneralsekretÀr Peter Tauber sagte der dpa: «Wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen. An den halten wir uns, so wie wir das an anderer Stelle von der SPD erwarten.»

Der hessische MinisterprĂ€sident Bouffier sagte «FAZ.NET», bei dem Beschluss zum Doppelpass handele es sich um ein «Stimmungsbild des Parteitages». Er rechne nicht damit, «dass dieser Beschluss in die Regierungsarbeit in Berlin eingehen wird». Auch glaube er nicht, dass die Chancen fĂŒr eine schwarz-grĂŒne Koalition im Bund gesunken seien. CDU-Vize Klöckner sagte in Mainz, ein Parteitag stehe fĂŒr CDU pur und «nicht dafĂŒr, dass am nĂ€chsten Tag der Koalitionsvertrag umgeschmissen wird».

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, nannte den CDU-Beschluss «das Gegenteil von verlÀsslicher Politik». Der dpa sagte er: «Mit solch einem Signal stÀrken wir jene, die keine Antwort auf den Wandel haben, sondern nur Angst, sowie die Instrumentalisierer dieser Angst.»

CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich mit der «Gesamtentwicklung» der Schwesterpartei zufrieden. Merkel und die CDU bewegten sich auf die CSU zu. In der «SĂŒddeutschen Zeitung» betonte er aber auch: «Wir sind noch lĂ€ngst nicht ĂŒber den Berg.»

Zufrieden zeigte sich die AfD. «Wir werden jedes Ansinnen und jede Bestrebung, die doppelte StaatsbĂŒrgerschaft abzuschaffen, unterstĂŒtzen», erklĂ€rte AfD-Vize Alexander Gauland.

Dazu schreibt dpa.de: Berlin - Nach dem CDU-Beschluss zur Aufhebung des Koalitionskompromisses zur doppelten StaatsbĂŒrgerschaft haben fĂŒhrende Christdemokraten versucht, die Wogen zu glĂ€tten . CDU nach Doppelpass-Beschluss um Schadensbegrenzung bemĂŒht. Die stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner und Volker Bouffier stellten sich hinter Kanzlerin Angela Merkel. Die Parteichefin hatte direkt nach der umstrittenen Entscheidung des Parteitags in Essen erklĂ€rt, beim Doppelpass werde es in dieser Legislaturperiode keine Änderung geben. Scharfe Kritik an dem Delegierten-Votum kam erneut von SPD und GrĂŒnen. Lob kam von CSU-Chef Horst Seehofer und aus der AfD. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de: Magdeburg - Angela Merkel wurde auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen in ihrem Amt als CDU-Bundesvorsitzende bestĂ€tigt, so die Alternative fĂŒr Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung . AfD-Landeschef Poggenburg: Merkels Zeit ist abgelaufen!. NĂ€heres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dabei fuhr sie ihr bisher zweitschlechtestes Ergebnis ein. weiterlesen ...

dpa.de: NĂŒrnberg - Der Großteil der FlĂŒchtlinge in Deutschland darf im Land bleiben . Drei Viertel der FlĂŒchtlinge in Deutschland erhalten Schutzstatus. Von Juli bis September dieses Jahres haben drei Viertel aller Asylbewerber, ĂŒber deren AntrĂ€ge das Bundesamt fĂŒr Migration und FlĂŒchtlinge in diesem Zeitraum entschied, einen Schutzstatus bekommen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke hervor. Die durchschnittliche Asyl-Verfahrensdauer lag im dritten Quartal bei 6,6 Monaten. Davor sind die FlĂŒchtlinge allerdings im Schnitt bereits acht Monate im Land, bis sie ihren Antrag stellen können. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: Berlin - Knapp drei Monate nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben SPD, Linke und GrĂŒne in der Hauptstadt den Koalitionsvertrag unterzeichnet . Regierungsbildung in Berlin - SPD, Linke und GrĂŒne unterzeichnen Koalitionsvertrag. weiterlesen ...

Artikel von rhein-zeitung.de: Drei Viertel der FlĂŒchtlinge in Deutschland erhalten Schutzstatus weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.br.de: Landtag debattiert Integrationsgesetz weiterlesen ...

Dazu www.br.de: SPD und GrĂŒne fordern AufklĂ€rung bei TierverstĂ¶ĂŸen weiterlesen ...

Dazu schreibt www.haz.de: Das wollen SPD, Linke und GrĂŒne in Berlin erreichen weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de schreibt weiter: MĂŒller als Regierender BĂŒrgermeister Berlins wiedergewĂ€hlt weiterlesen ...

Dazu schreibt nw.de weiter: Regierungsbildung in Berlin: SPD, Linke und GrĂŒne unterzeichnen Koalitionsvertrag weiterlesen ...