"GEA Group Aktiengesellschaft: Neueste Milchpulveranlage mit GEA Technologie in Neuseeland eingeweiht "

Neueste Milchpulveranlage mit GEA Technologie in Neuseeland eingeweiht

Düsseldorf/Lichfield (Neuseeland), 7. Dezember 2016 - Nach einer Bauzeit

von zwei Jahren und der ersten Inbetriebnahme im September wurde Fonterras

neueste, hoch effiziente Milchpulveranlage in Lichfield, Neuseeland, nun

offiziell eröffnet. Die Erweiterung umfasst neben einer neuen

Milchverarbeitungsanlage einen Servicebereich, eine neue Abwasseranlage

sowie ein Vertriebszentrum. Das Herzstück der von GEA errichteten Anlage

ist der leistungsstärkste Sprühtrockner für Milchpulver, der derzeit auf

dem Markt erhältlich ist. Gemessen am Materialeinsatz, am Energieverbrauch

und am Restmüll ist die neue Anlage aktuell die effizienteste der gesamten

Branche.

GEA errichtete die Milchpulveranlage schlüsselfertig und lieferte die

gesamte Prozesstechnik - von der Milchannahme über die Verdampfung, die

Trocknung und den Pulvertransport bis hin zur Verpackung. Allein die Maße

des Sprühtrockners machen die gewaltigen Dimensionen der Anlage deutlich:

Seine Trockenkammer wiegt fast 200 Tonnen bei 18 Metern Durchmesser. Die

Kapazität des Trockners beträgt 30 Tonnen hochwertiges Milchpulver pro

Stunde, was einer Verarbeitungsleistung von mehr als 4,4 Mio. Liter Milch

pro Tag und damit in etwa dem Volumen von zwei Schwimmbecken nach

Olympianorm entspricht. Der Sprühtrockner ist bereits der zweite seiner

Art, den GEA gebaut hat. Die Schwesteranlage Darfield II, die ebenfalls

Fonterra in Neuseeland betreibt, produziert seit Dezember 2013 zuverlässig

hochwertiges Milchpulver. Für Lichfield haben die Fachleute von GEA einige

Neuerungen entwickelt, die die Nachhaltigkeit verbessern und die

Betriebskosten für den Kunden weiter senken. Insbesondere die

Energieeffizienz stand im Fokus innovativer technischer Lösungen. Die

Anlage benötigt beispielsweise nur noch sehr wenig Betriebswasser, weil das

Pulverkondensat speziell gefiltert und dank der GEA Technologien im Betrieb

wiederverwendet wird. So konnte Fonterra seinen Grundwasserverbrauch weiter

reduzieren.

Fonterra ist einer der weltweit größten Milchproduzenten. Der

Vorstandsvorsitzende John Wilson betont die strategische Bedeutung der

Milchpulverproduktion für das globale Anlageportfolio der Genossenschaft:

"Dank dieser neuen Produktionsanlage können wir unsere

Verarbeitungsschritte besser abgleichen und die Produkte umstellen. Dadurch

können wir schneller auf Veränderungen auf den Weltmärkten reagieren und

die Produktion beschleunigen, wenn ein größeres Milchvolumen nachgefragt

wird, und so mit einer optimierten Produktpalette Umsatz generieren." Von

der Anlage in Lichfield aus plant Fonterra, das Premium-Milchpulver in bis

zu 20 verschiedene Märkte zu exportieren, darunter in den Nahen Osten, nach

China sowie Südostasien.

"Dieses Projekt zeigt das große Vertrauen weltweit führender

Nahrungsmittelproduzenten in die zuverlässige Prozesstechnik von GEA.

Leistungsstarke und ressourcenschonende Sprühtrockner wie der in Lichfield

sind für die gesamte Branche von enormer Bedeutung. Schließlich sind

riesige Märkte wie China auf den Import angewiesen, um den immensen

Milchbedarf durch einfach zu transportierendes und haltbares Milchpulver zu

decken. Für die Milchpulverproduktion, wie auch die darauf folgende

Herstellung und Verpackung hochwertiger Milchprodukte, bieten wir unseren

Kunden weltweit umfangreiches Prozess-Knowhow, das alle Produktionsschritte

abdeckt", so Niels Erik Olsen, Vorstandsmitglied der GEA Group

Aktiengesellschaft und verantwortlich für die Business Area Solutions.

Abb.: GEA installierte die leistungsstärkste Milchpulveranlage der Welt in

Lichfield/Neuseeland. Copyright: Fonterra

Link zum Projektfilm (englisch): http://video.gea.com/fonterra-chooses-gea-

again

Corporate Media and Press:

Dr. Eva Breßler

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1501

eva.bressler@gea.com

Über Fonterra

Fonterra ist als weltweit führender Hersteller von Milchprodukten und

Nutrition der präferierte Lieferant vieler global führender

Nahrungsmittelunternehmen für Milchingredienzen. Gleichzeitig ist das

Unternehmen mit seinen eigenen Verbrauchermarken Marktführer bei

Milchprodukten in Neuseeland, Australien, Asien, Afrika, im Nahen Osten

sowie in Lateinamerika. Fonterra ist eine Genossenschaft und der weltweit

größte Verarbeiter von Milch.

Über GEA

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die

nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von

Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in

2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger

Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle

Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert

mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden

Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. September 2016 beschäftigte das

Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen

Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist

im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil

der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter gea.com.

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1492

Fax +49 (0)211 9136 31087

www.gea.com

