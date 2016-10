"GEA Group Aktiengesellschaft: GEA meldet Zahlen zum dritten Quartal "

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung

28.10.2016 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

GEA meldet Zahlen zum dritten Quartal

Düsseldorf, 28. Oktober 2016 - Im dritten Quartal 2016 hat GEA einen

Auftragseingang von 1.084 Mio. EUR erzielt. Belastend haben sich hierbei

Verzögerungen bei der Vergabe von Projekten vor allem im Bereich

Milchverarbeitung, der Rückgang bei Aufträgen aus der Öl- und Gasindustrie

sowie das weiterhin herausfordernde Umfeld in der Kundenindustrie

Milchproduktion ausgewirkt. Der Umsatz im dritten Quartal ist aufgrund

einer schwächeren Entwicklung der Business Area Solutions auf 1.101 Mio.

EUR zurückgegangen.

Beim operativen EBITDA wurde für das dritte Quartal ein Wert von 113 Mio.

EUR erzielt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert erklärt sich

hauptsächlich aus Kostenüberschreitungen bei einigen wenigen Großprojekten

sowie Effekten aus der Kapazitätsauslastung infolge des Umsatzrückgangs.

"Neben dem anhaltend positiven Geschäft in vielen unserer Kundenindustrien

sind im abgelaufenen Quartal leider Belastungen in einzelnen Bereichen des

Konzerns aufgelaufen, die wir auf Jahressicht nicht mehr vollständig

kompensieren können. Infolgedessen haben wir den Ausblick für das

Geschäftsjahr 2016 vor Kurzem angepasst", kommentiert Jürg Oleas,

Vorstandsvorsitzender der GEA, die aktuelle Situation.

IFRS-Kennzahlen der GEA

(in Mio. EUR)

Q3 2016 Q3 2015

Auftragseingang 1.083,9 1.068,3

Umsatz 1.100,8 1.106,6

Operatives EBITDA 1) 112,7 143,7

in % vom Umsatz 10,2 13,0

Operatives EBIT 1) 91,7 122,6

in % vom Umsatz 8,3 11,1

EBIT 70,5 83,1

Working Capital Intensität in % 2) 13,5 12,6

Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-) 623,3 603,2

Operative Cash-Flow-Treiber Marge 3) 10,2 10,7

ROCE in % (Goodwill angepasst) 4) 18,7 14,5

Mitarbeiteräquivalente (Stichtag) 16.995 18.000

Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,21 0,86

1) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Bereinigungen

2) Durchschnitt der letzten 12 Monate

3) Cash-Flow-Treiber = operatives EBITDA - Sachinvestitionen - Veränderung

Working Capital (Durchschnitt der letzten 12 Monate)

4) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG

durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999 (Durchschnitt der

letzten 12 Monate)

Corporate Media and Press:

Marc Pönitz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1500

marc.poenitz@gea.com

Über GEA

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die

nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von

Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in

2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger

Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle

Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert

mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden

Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. September 2016 beschäftigte das

Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen

Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist

im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil

der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie

bitte eine E-Mail an pr@gea.com.

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1492

Fax +49 (0)211 9136 31087

www.gea.com

28.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12

40468 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 9136-0

Fax: +49 (0)211 9136-31087

E-Mail: ir@gea.com

Internet: www.gea.com

ISIN: DE0006602006

WKN: 660200

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

515381 28.10.2016





Mitteilung von dgap.de: GEA Group Aktiengesellschaft, DE0006602006 . GEA Group Aktiengesellschaft: GEA meldet Zahlen zum dritten Quartal. weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de: EQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Von Roll Holding AG: Ausübung von Wandelrechten führt zu Erhöhung des

Eigenkapitals der Von Roll Holding AG



28 10 2016 / 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art . EQS-Adhoc: Von Roll Holding AG: Ausübung von Wandelrechten führt zu Erhöhung des Eigenkapitals der Von Roll Holding AG. 53 KR.





---------------------------------------------------------------------------



Ausübung weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: EQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Key word(s): Corporate Action

Von Roll Holding AG: Exercise of conversion rights leads to an increase in

the equity of Von Roll Holding AG



28 10 2016 / 07:00

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art . EQS-Adhoc: Von Roll Holding AG: Exercise of conversion rights leads to an increase in the equity of Von Roll Holding AG. 53 KR.





---------------------------------------------------------------------------



Exercise of conversion weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de: Von Roll Holding AG: Ausübung von Wandelrechten führt zu Erhöhung des Eigenkapitals der Von Roll Holding AG





EQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme





Von Roll Holding AG: Ausübung von Wandelrechten führt zu Erhöhung des





Eigenkapitals der Von Roll Holding AG





28 10 2016 / 07:00





Veröffentlichung . Von Roll Holding AG: Ausübung von Wandelrechten führt zu Erhöhung des Eigenkapitals der Von Roll Holding AG (deutsch). weiterlesen ...

Mitteilung von 4investors.de: Gea: Nach der Warnung weiterlesen ...





























Artikel von boerse-online.de: IVU Traffic Technologies AG: Veränderung im Vorstand weiterlesen ...

finanztreff.de meldet: SLM Solutions: Übernahmeangebot der GE Germany Holdings AG erloschen weiterlesen ...

Artikel von finanztreff.de: Deutsche Post AG: Aktienrückkaufprogramm weiterlesen ...

dw-world.de schreibt dazu weiter: Der deutsche Verbraucher wird skeptisch weiterlesen ...

boerse-online.de weiter: Evotec AG beabsichtigt Akquisition von Cyprotex PLC weiterlesen ...